SPA Joventina Dias busca familiares de paciente desorientado internado na unidade

Homem sem identificação está internado desde 5 de agosto e não consegue se comunicar.

Por Fernanda Pereira

09/08/2025 às 12:21

Foto: Divulgação

Notícias do Amazonas – O Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, ligado à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), está mobilizado para encontrar os familiares de um paciente que deu entrada na unidade no dia 5 de agosto de 2025. O homem, sem identificação, chegou ao hospital desorientado e incapaz de se comunicar.

Segundo a direção do SPA, o paciente não apresenta sinais de agressão física, apenas escoriações leves. A equipe reforça o pedido para que qualquer pessoa com informações sobre a identidade ou parentesco do homem entre em contato pelo telefone (92) 3672-3202 ou procure o Serviço Social do hospital, localizado na rua T6, nº 33, bairro Compensa 3, zona Oeste de Manaus.

Leia mais: Polícia Científica do Amazonas participa de campanha nacional para coleta de DNA de familiares de desaparecidos

