SSP-AM detalha estado de corpos de passageiros de avião que caiu em Barcelos

O Governo do Amazonas confirmou, em coletiva de imprensa no sábado (16), a morte de 14 passageiros em um acidente durante o pouso de uma aeronave, modelo Bandeirantes, no aeroporto de Barcelos. No momento do acidente, uma forte chuva atingia o município. De acordo com informações preliminares, entre as vítimas estão 12 passageiros, turistas brasileiros de outros estados, que estavam indo ao município para a prática de pesca esportiva, além dos dois tripulantes da aeronave.

Mais cedo, o governador Wilson Lima lamentou o acidente e se solidarizou com as famílias das vítimas e colocou toda a estrutura do Governo do Estado em prontidão para o atendimento da ocorrência.

Estiveram presentes na coletiva o secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Vinicius Almeida; o chefe da Casa Militar, coronel Fabiano Bó; o comandante do VII Comar, David Almeida Alcoforado; o comandante-geral da Polícia Militar, Klinger Paiva; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Orleilso Muniz; o Delegado Geral, Bruno Fraga; a diretora do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), Margareth Vidal; além do prefeito de Barcelos, Edson Mendes.

Por não serem permitidos pousos e decolagens à noite, os corpos serão trazidos para Manaus no domingo e ficarão acondicionados em Barcelos até a chegada de equipes de peritos do Instituto de Identificação do Amazonas, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil, que embarcam para o município nas primeiras horas da manhã de domingo, acompanhados de investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), da Força Aérea Brasileira.

“Amanhã (hoje), por volta das 5h, saí de Manaus uma aeronave disponibilizada pela Aeronáutica, com integrantes do DPTC, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. A expectativa é que amanhã (domingo) mesmo possamos trazer os corpos para Manaus e, imediatamente, fazer todo o trabalho no IML e a liberação dos corpos”, explicou o secretário Vinícius Almeida, que ressaltou que a identificação oficial das vítimas só será possível após o trabalho de perícia.

Ainda não é possível determinar as causas do acidente e as investigações ficarão a cargo do CENIPA e Polícia Civil do Amazonas.

