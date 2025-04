SSP-AM divulga nomes de proprietários de celulares recuperados; confira

Notícias do Amazonas – –A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares (NIRC), informa que mais de 400 celulares permanecem à disposição de seus verdadeiros proprietários. Os nomes das pessoas que têm direito à restituição foram divulgados em novo edital disponibilizado pela SSP-AM.

De acordo com o delegado Bruno Hitotuzi, diretor do NIRC, a nova lista foi atualizada para facilitar a recuperação dos aparelhos. “Fizemos uma nova relação, que inclui cerca de 400 pessoas que ainda não compareceram para buscar seus celulares. Contamos com o apoio da população para divulgar o link e ajudar a fazer essa informação chegar a quem ainda não conferiu seu nome”, ressaltou.

A lista com os nomes pode ser acessada através do link: Clique aqui para acessar a lista.

A entrega dos aparelhos acontece na sede do NIRC, localizada no conjunto Celetramazon, bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus, no horário das 9h às 15h, de segunda a sexta-feira.

A SSP-AM reforça a importância de que os proprietários compareçam munidos de documento de identidade e, se possível, com o boletim de ocorrência para agilizar o processo de devolução.

O NIRC atua para combater o comércio ilegal de celulares furtados ou roubados, garantindo a recuperação de bens e fortalecendo a segurança pública no estado.