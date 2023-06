SSP-AM divulga número para denúncias e chamadas de emergência durante o Festival de Parintins

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), informa que as denúncias e chamadas à Polícia Militar do Amazonas (PMAM) devem ser realizadas durante o período do 56° Festival Folclórico de Parintins, para o número 092 99270-7803, que estão sendo atendidas em um Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), montado no município.

Os atendimentos vão ser realizados 24h por dia e contam com uma estrutura montada no 11° Batalhão da Polícia Militar de Parintins, para reforçar e garantir atendimento de qualidade a população que mora ou visita a ilha durante o festival.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O número emergencial vai atender chamadas tanto para acionamentos da PMAM, quanto do Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM), a fim de garantir atendimento de qualidade e resposta rápida para os acionamentos de emergência.

Ciops

Foi montado um Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), para monitoramento de câmeras e emprego de efetivo especializado em atendimento emergencial. O Ciops conta com 22 câmeras de reconhecimento facial na área interna e externa do Bumbódromo de Parintins.

De acordo com o sargento PM Torres, chefe do Departamento de tecnologia da Secretaria Executiva Adjunta de Gestão e Planejamento Integrado (Seagi), o monitoramento visa prevenir e atuar de forma precisa em casos de ocorrência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Essas câmeras estão instaladas nas áreas do Bumbódromo e arredores, sendo 22 com reconhecimento facial, capaz de identificar rapidamente um possível infrator e direcionar o trabalho das forças de segurança do Amazonas”, disse o sargento.

Redação AM POST