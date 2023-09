SSP-AM divulga relação de materiais proibidos durante o 25º Festival de Ciranda de Manacapuru

A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) divulgou uma relação de materiais proibidos durante o 25º Festival de Ciranda de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus). O evento começa nesta sexta-feira (1º/09) e termina no domingo (03/09), no Parque do Ingá, Centro do município.

De acordo com a SSP-AM, durante todo o festival, o policiamento no município será reforçado pelas Forças de Segurança. A festa conta com a participação das torcidas das cirandas Flor Matizada, Guerreiros Mura e Tradicional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os objetos proibidos estão especificados na Portaria Conjunta nº 011/2014-GS/SSP-AM. No documento consta que estão proibidas a entrada e a comercialização de objetos perfuro-cortantes (facas, canivetes, garfos, espetos, tesouras, entre outros), garrafas de vidro e alumínio, e qualquer outro item que possa colocar em risco a segurança do público.

Na lista consta, também, a proibição de substâncias ou engenhos explosivos ou pirotécnicos; armas de fogo de arremesso, brancas e/ou destinadas a projetar substâncias tóxicas asfixiantes e corrosivas; materiais contundentes ou perfuro contundentes, cortantes ou perfuro cortantes e perfurantes que venham a ameaçar a segurança de qualquer pessoa.

Tubos de madeira em material contundente, guarda-chuva com haste metálica, martelos, seringas, extintores, capacetes, fogos de artifício e explosivos também integram a lista de itens proibidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A SSP-AM ressalta que a proibição dos itens é para evitar a ocorrência de acidentes que coloquem em risco a vida do público em geral.

Redação AM POST