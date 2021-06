SSP-AM e Força Nacional iniciam planejamento de operações no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Seguindo determinação do governador Wilson Lima, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) realizou, na tarde desta quarta-feira (09/06), uma reunião de planejamento para inclusão dos efetivos da Força Nacional de Segurança nas ações policiais em curso no estado, depois dos ataques criminosos ocorridos.

Os primeiros policiais militares desembarcaram em Manaus no final da manhã de hoje. A programação é que a tropa de 144 agentes nacionais esteja integralmente na capital até o sábado (12/06). Eles vão se somar aos mais de 12 mil servidores do sistema de segurança pública do Amazonas, que estão em atuação.

O secretário de Segurança, coronel Louismar Bonates, e o coordenador Geral de Planejamento e Operações da Força Nacional, coronel Américo Gaia, definiram pontos de atuação prioritária na capital e interior.

De acordo com Bonates, a chegada da Força Nacional é um apoio importante para os trabalhos policiais já em curso no Amazonas. Até o final da tarde desta quarta-feira, 41 adultos e três adolescentes envolvidos nos ataques criminosos foram presos e colocados à disposição da Justiça. Nesse total, inclui-se a prisão de quatro traficantes considerados lideranças da facção criminosa que ordenou os ataques, após a morte de um infrator em confronto com a Polícia Militar, no sábado passado.

Além das ações policiais intensificadas em todo o estado, a Secretaria de Segurança também determinou a criação de uma força tarefa, no âmbito da Polícia Civil, para investigar os ataques. A expectativa é que os envolvidos respondam por organização criminosa, depredação de patrimônio público, entre outros crimes. O inquérito ficará a cargo do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).