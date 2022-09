SSP-AM entrega 24 viaturas para reforçar a segurança no interior do Amazonas

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Departamento de Polícia do Interior (DPI), realizou, nesta sexta-feira (16/09), às 8h, a entrega de 24 viaturas que reforçarão a segurança no interior. O evento ocorreu nas dependências do Sambódromo, localizado na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, zona centro-sul.

Os veículos foram disponibilizados pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e a cerimônia contou com a presença do titular da SSP-AM, general Carlos Alberto Mansur, que disse priorizar a segurança com equipamentos e veículos.

“Estamos priorizando o interior para garantir que os delegados e gestores dos municípios tenham estrutura para acompanhar as ocorrência de forma segura e, neste momento, as viaturas foram entregues e estamos trabalhando para garantir, também, transportes fluviais mais eficazes, pois sabemos da necessidade de acompanhar ocorrências mais isoladas e isso é uma forma de reconhecimento do intenso trabalho desses profissionais da segurança lotados nessas cidades”, falou.

O delegado-geral adjunto, Bruno Fraga, também esteve presente e, na ocasião, disse que a ação é um investimento que irá assegurar a segurança da população interiorana.

“Continuaremos trabalhando para que as Delegacias Interativas de Polícia (DIPs) do interior tenham uma estrutura adequada para as ocorrências, visando o bem estar da sociedade”, disse.

A cerimônia contou, também, com a presença do delegado Guilherme Torres, diretor do DPI, e dos gestores das unidades policiais beneficiadas.

Guilherme informou que 24 municípios foram beneficiados com a entrega das viaturas, que garantirão a segurança dos envolvidos.

“Os policiais civis lotados no interior poderão atender as ocorrências com mais facilidade, além de garantir mais segurança a eles na condução de infratores”, relatou.

A investigadora Antonely Magalhães, gestora da DIP de Borba (a 151 quilômetros de Manaus), disse que a viatura torna o trabalho mais seguro.

“A nova viatura tem o xadrez, que separa nossa equipe do infrator, e isso é uma conquista para a delegacia, que vai poder desempenhar as ocorrências com mais eficiência”, contou.

A delegada Ivone Azevedo e o delegado Renato Simões, titulares da DIP de Autazes (a 113 quilômetros) e Novo Airão (a 115 quilômetros), respectivamente, ressaltaram que a ação ajuda no desempenho da profissão, com viaturas e armamentos novos.

Municípios beneficiados

Os veículos são destinadas aos municípios de Alvarães, Amaturá, Autazes, Barcelos, Benjamin Constant, Borba, Caapiranga, Beruri, Carauari, Coari, Envira, Itapiranga, Japurá, Jutaí, Manaquiri, Maués, Novo Airão, Novo Aripuanã, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença, Tabatinga, Tonantins e Urucurituba.