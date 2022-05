SSP-AM garante apoio durante a realização do Censo Demográfico 2022 no estado

Redação AM POST

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi), garantiu apoio logístico aos agentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para a realização do Censo Demográfico de 2022, que será realizado em todo o Brasil a partir do dia 1º de agosto.

Durante a reunião, que ocorreu no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) na tarde de segunda-feira (16/05), foi discutido o apoio e integração com os agentes do IBGE por meio das unidades policiais na capital e no interior do Amazonas, principalmente no acesso às áreas sensíveis, com mancha criminal e durante o deslocamento fluvial dos agentes. A expectativa é de que o Censo passe por 1 mil domicílios nos 62 municípios do estado durante todo o mês.

O chefe do IBGE no Amazonas, José Ilcleson Mendes, destacou a importância do apoio das estruturas da Segurança Pública na realização do Censo.

“É fundamental, para que a gente possa realizar essa operação com sucesso, firmar parcerias com órgãos municipais, estaduais e federais. Hoje nós conseguimos firmar mais essa parceria com o colegiado do Centro Integrado de Comando e Controle, da Segurança Pública e esse apoio que será vital para que a gente possa entender como percorrer esse imenso estado do Amazonas”, disse.

Censo Demográfico – O Censo Demográfico é realizado com o objetivo de contar os habitantes em todo o território nacional, além de identificar as condições e características de vida em determinadas áreas, sendo fundamental na elaboração de políticas públicas futuras. O último Censo realizado foi no ano de 2010.

Integração – Além de membros da Seagi, participaram da reunião a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil do Amazonas, (PC-AM) e representantes IBGE.