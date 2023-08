SSP-AM inicia cursos de formação e aperfeiçoamento para mais de 300 cabos e sargentos da PMAM

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), por meio do Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública (Iesp), realizou, nesta segunda-feira (07/08), a Aula Inaugural dos Cursos de Aperfeiçoamento de Sargento (CAS); de Formação de Sargentos (CFS) e de Formação de Cabos (CFC). A capacitação beneficiará 311 cabos e sargentos da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

O Iesp tem por finalidade prover, de forma unificada, a formação, o aperfeiçoamento e a especialização dos profissionais de Segurança Pública. O Curso será ofertado aos Cabos e Sargentos do Quadro de Praças Combatentes da Polícia Militar do Amazonas, selecionados de acordo com as regras estabelecidas no Edital de Seleção e Admissão aos Cursos de Formação Turmas 01, publicado no BGO PMAM nº 087, de 15 de maio de 2023.

Os cursos de capacitação técnico-profissional serão realizados na modalidade híbrida com aulas presenciais e remotas através da plataforma Moodle com duração de três meses a contar da presente data.

O secretário de Estado de Segurança Pública do Amazonas, General Carlos Alberto Mansur, destacou a importância da capacitação dos policiais militares.

“A capacitação é muito importante. São novos conhecimentos, novas responsabilidades para cada um dos alunos e alunas que vão frequentar o curso. Temos que estar sempre preocupados na valorização do nosso pessoal, na capacitação, dar as melhores condições de trabalho, como está sendo feito. É prioridade do Governo do Estado do Amazonas, por meio do governador Wilson lima”, disse o titular da SSP-AM.

O Comandante-Geral da PMAM, Coronel Vinicius Almeida, reforçou que a capacitação dos policiais para as futuras promoções da classe.

“Estamos lançando três cursos de aperfeiçoamento muito importantes: Curso de Formação de Cabo, Cursos de Formação e Aperfeiçoamento de Sargento. São 311 policiais militares que estão na fase de qualificação e, ao final do curso, poderão ser promovidos em suas carreiras e avançarem nas promoções, mas principalmente, receberem conhecimento de modo a prestar um serviço de excelência para a sociedade amazonense”, informou.

Distribuição

Serão 11 Policiais Militares matriculados na turma 01 do Curso de Formação de Cabos – CFC; Finalidade do Curso de Formação de Cabos: Qualificar o militar estadual para o exercício da função, controle de distúrbios civis, policiamento reservado e atendimento qualificado de ocorrências.

Outros 222 Policiais Militares estão matriculados na turma 01 do Curso de Formação de Sargentos – CFS; Finalidade do Curso de Formação de Sargento: Qualificar o servidor militar estadual para o exercício de chefia e liderança no comando de grupamento de policiais militares, postos de policiamento ostensivo e patrulhas de policiamento em grandes eventos e controle de distúrbios civis e função de auxiliar nas atividades de supervisão e coordenação das ações de policiamento ostensivo subordinada ao comando de oficiais.

E mais 78 Policiais Militares matriculados na turma 01 do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS; Finalidade do Curso de Aperfeiçoamento de Sargento- (CAS): Qualificar o militar estadual na função auxiliar o planejamento do policiamento ostensivo do nível tático em auxílio aos oficiais comandantes de policiamento de setores de áreas, bem como realizar atividades administrativas das áreas de gestão de pessoal, material e patrimonial, documental e de controle operacional.

