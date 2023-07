SSP-AM inicia implementação do programa interior mais seguro em Novo Airão

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do Centro Integrado de Acompanhamento de Projetos e Elaboração de Políticas de Segurança Pública (Ciaesp), deu início, na quinta-feira (27/07), à fase de implementação do programa Interior Mais Seguro no município de Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus). A iniciativa faz parte do projeto Amazonas Mais Seguro, criado pelo Governo do Amazonas.

Novo Airão é o sexto município do estado que recebeu em 2023 a comitiva composta por representantes de órgãos estaduais. Na primeira fase do programa foram estabelecidos quatro eixos estruturantes: integração; prevenção; capacitação; e governança. A iniciativa tem como objetivo intensificar a prevenção e repressão ao crime por meio de ações integradas dos órgãos estaduais de segurança pública em ações operacionais de fiscalização e controle de áreas estratégicas.

Além da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Amazonas (CSP-ALEAM), o Corpo Militar de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) apresentaram sugestões de medidas que devem ser adotadas para garantir a segurança da população local e de turistas. O foco será o alcance de objetivos e metas previstos no Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (PESPDS) com ações eficazes e efetivas.

Para o chefe do Ciaesp, José Camilo Silva, a integração entre os órgãos estaduais, o sistema de segurança pública e os representantes da prefeitura de Novo Airão trará mais possibilidades para garantir a segurança dos moradores da sede do município e também das áreas rurais. Ele ressaltou, ainda, que o resultado das ações será a maior confiança da população em relação aos órgãos que estarão envolvidos no projeto, entre eles de segurança pública e defesa social.

“Esperamos que a partir da estruturação da segurança pública municipal de forma integrada com os órgãos estaduais, eles possam desenvolver suas atribuições constitucionais e fazer a segurança de forma mais capacitada. Inclusive em áreas rurais e fluvial, onde é muito importante o aumento da fiscalização proposto pelo estado em parceria com o município”, frisou Camilo.

O vice-prefeito de Novo Airão, José Sales, destacou que a implementação do projeto Interior Mais Seguro é um benefício para a população local. Para Salles, as ações do programa coordenado pela SSP-AM devem abranger também as comunidades rurais do município, levando a sensação de segurança aos moradores daquelas localidades.

“Essa integração trará muitos benefícios para a sociedade, porque a segurança é o primeiro ponto do cidadão de qualquer cidade. Somos um município turístico e precisamos muito dessa integração para que a gente possa fazer uma segurança de qualidade. Nas comunidades rurais, nós temos escolas com 300 crianças matriculadas, e com esse projeto a segurança delas deve ser melhorada”, disse Sales.

Eixos estruturantes

Durante o evento, foram apresentados quatro eixos estruturantes do projeto Interior Mais Seguro. O primeiro prevê a integração entre os órgãos para promover as ações e apoiar as operações futuras que serão realizadas. Além disso, programas de caráter preventivo também serão adotados para criar uma rede de proteção ao cidadão. Palestras, oficinas e outros eventos devem ocorrer para sensibilizar o público-alvo.

Os cursos de aperfeiçoamento, capacitação e treinamento de agentes que devem atuar no município serão coordenados pelo Instituto Integrado de Ensino em Segurança Pública (IESP). Já o modelo de governança é orientado para o monitoramento de forma contínua pautada em estatísticas, que permite a análise, revisão do foco de atuação e os ajustes necessários para o desenvolvimento do trabalho integrado e o alcance das metas.

Redação AM POST