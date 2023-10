SSP-AM não registra ocorrências de grande vulto durante partida de futebol na Arena da Amazônia

Notícias do Amazonas – O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), não registrou nenhuma ocorrência de grande vulto, durante a partida entre o Amazonas Futebol Clube e Botafogo da Paraíba, válida pelo campeonato brasileiro série C, realizado, neste sábado (07/01), na Arena da Amazônia.

A operação integrada dos órgãos que compõem o Colegiado foi coordenada pela SSP-AM, através do Centro Integrado de Comando e Controle Local (CICC-L), ativado no estádio às 14h deste sábado, horas antes da partida.

De acordo com o secretário da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada de Segurança (Seagi), coronel Almir Cavalcante, o aparato de segurança destacado para o evento é o comportamento da população foram essenciais para que não houvesse registros de grandes ocorrências antes, durante e na dispersão do público do estádio, após a partida. Ele parabenizou as Forças de Segurança e os órgãos do Governo do Amazonas e municipais pelas entregas durante a operação.

“O CICC se reuniu com todos os entes que fazem parte do Colegiado para que a gente tivesse um controle no local. O Governo do Estado está de parabéns, assim como os órgãos municipais e também as Forças de Segurança”, disse Almir Cavalcante.

Para o delegado da Polícia Civil, Cícero Túlio, o êxito da operação da SSP-AM durante o evento é fruto da integração dos órgãos. Ele também reforçou que as próximas partidas devem contar com o mesmo aparato para que ocorram da mesma forma.

“Foi um grande evento que representou um marco para o Estado do Amazonas. Todos os órgãos responsáveis pela fiscalização e segurança conseguiram realizar seu trabalho de forma exitosa. Não tivemos ocorrências policiais dentro da arena”, afirmou o delegado.

O diretor-jurídico do Amazonas FC, Hemerson Lima, destacou a importância que a SSP-AM desempenha na garantia da segurança da população nos eventos que ocorrem em espaços públicos e contam com grande quantidade de pessoas.

“É de fundamental importância que o Governo do Estado, através da SSP-AM, participe desses grandes eventos. Nós tivemos um público recorde presente na arena da Amazônia e aqui eu quero agradecer a Secretaria de Segurança e a todos os órgãos que estão somando forças para que a gente possa entregar um espetáculo para a população amazonense que merece”, frisou Hemerson.

Efetivo

Participaram da operação representantes da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM); Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada de Segurança (Seagi); Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (SEjusc); Secretaria de Saúde (SES-AM); Fundação de Vigilância em Saúde (FVS); Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran); Secretaria Municipal de Segurança (Semseg); Secretaria do Desporto e Lazer (Sedel); Forças de Segurança (PMAM; PC-AM; e CBMAM); Conselho Tutelar; e Visa Manaus; Secretaria de Estado de Desporto e Lazer (Sedel), dentre outros.

*Com informações da assessoria