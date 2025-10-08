A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

SSP-AM realiza mutirão para entrega de Carteiras de Identidade em comunidades ribeirinhas de Manaus

Nesta primeira etapa, foram entregues aproximadamente 250 documentos nas comunidades Acajatuba, Tumbira e Terra Preta.

Por Jonas Souza

08/10/2025 às 11:31

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM), iniciou na terça-feira (07/10) um mutirão para a entrega de Carteiras de Identidade Nacional (CIN) em comunidades rurais localizadas às margens do rio Negro, em Manaus. Ao todo, cerca de 19 comunidades das Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) serão atendidas.

As entregas desta primeira etapa foram acompanhadas pelo secretário da SSP-AM, Vinícius Almeida, que destacou a importância da ação para garantir cidadania e acesso ao documento básico para os moradores. Segundo o secretário, a iniciativa permite que os moradores recebam a CIN sem precisar se deslocar até a cidade, facilitando a entrada em programas sociais e aposentadorias.

“Identificamos a necessidade de fazermos uma ação social da Secretaria de Segurança para a emissão de Carteira Nacional. Então, iniciamos esse trabalho, onde viemos às comunidades, atendemos, recolhemos a documentação e coletamos a biometria. Agora estamos voltando para entregar, efetivamente, a CIN para o cidadão de toda essa região”, afirmou Almeida.

Nesta primeira etapa, foram entregues aproximadamente 250 documentos nas comunidades Acajatuba, Tumbira e Terra Preta, dentro de um total previsto de mais de 800 carteiras.

Moradores demonstraram satisfação com a ação. A cabeleireira Eucileide de Figueiredo Chaves, 62 anos, da comunidade Acajatuba, afirmou que o documento será fundamental para dar entrada na aposentadoria:

“A ação foi uma maravilha, porque eu precisava desse documento. Graças a Deus, com todas essas equipes, eu consegui. Vocês estão de parabéns.”

A professora Izolena Garrido, 51 anos, de Tumbira, ressaltou que o mutirão representa respeito às populações ribeirinhas e garante o direito à documentação básica:
“O serviço traz a oportunidade para que nossas comunidades possam fazer seu novo documento. Isso, no meu ponto de vista, chama-se respeito.”

O pescador Antônio Geraldo Barreto da Costa, 59 anos, morador de Terra Preta, também expressou satisfação com a entrega:
“Eu agradeço muito pela identidade, é uma coisa muito importante para a gente, algo que já estávamos precisando.”

A ação seguirá nesta quarta-feira (08/10) na RDS Puranga Conquista, dando continuidade à entrega das CIN para as 19 comunidades atendidas.

