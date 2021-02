SSP-AM realiza transporte aéreo de insumos médicos e vacinas para Eirunepé

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

No final da tarde de quinta-feira (18/02), 750 quilos de insumos médicos chegaram ao município de Eirunepé (a 1.160 quilômetros de Manaus), por meio da missão humanitária, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), por meio do Departamento Integrado de Operações Aéreas (DIOA). A ação conta uma aeronave cedida pela Polícia Militar de São Paulo, que passou a realizar atividades da área de saúde. Um lote com doses de vacina para o município também foi enviado.

A aeronave de modelo Caravan, poderá ser utilizada para transporte de passageiros e distribuição de cargas através do DIOA. O avião consegue levar até 11 pessoas, sendo de extrema importância para diversas demandas no interior do estado.

A aeronave é tida como um dos modelos mais adequados para a execução de missões humanitárias no interior do Amazonas. Isso porque o mecanismo deste modelo é preparado para pousar em pistas não pavimentadas, além de agrupar funções favoráveis, que permitem o transporte de grandes volumes para destinos onde aeronaves convencionais não conseguem operar.

Na última segunda-feira (15/02), o avião levou uma equipe técnica composta por médicos, enfermeiros intensivistas e fisioterapeutas da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) para o município de São Paulo de Olivença (a 985 quilômetros de Manaus). Os profissionais orientaram equipes multiprofissionais que atuam na unidade de saúde do município.

