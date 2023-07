SSP-AM vai reforçar ações em escolas durante Julho Branco

Durante o mês de julho, o Departamento de Prevenção à Violência (DPV), vinculado à Secretaria de Segurança Pública (SSP), vai intensificar as palestras nas unidades de ensino. O reforço ocorre em alusão ao Julho Branco, que é o mês de combate ao uso de drogas por crianças e adolescentes. Ao longo desta semana, as atividades foram realizadas na Escola Estadual Rosina Ferreira, localizada no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus.

As atividades foram realizadas na unidade entre os dias 11 e 13 de julho e foram direcionadas para alunos com idades entre 12 a 16 anos. Por meio dessas palestras, a SSP-AM busca conscientizar e orientar os jovens sobre os riscos e consequências do envolvimento com drogas e violência, fornecendo informações relevantes e desenvolvendo estratégias de prevenção.

Duas das atividades foram ministradas pela palestrante Mikaiane de Assis, da equipe do DPV. Ela destacou que as palestras são mecanismos usados com frequência, que auxiliam os jovens a tomar decisões conscientes e seguras, estimulando a busca por alternativas saudáveis para lidar com os desafios e pressões do cotidiano.

“A minha dinâmica com eles é conversar, interagir e falar com eles sobre a importância da prevenção. Através dessas ações, esperamos contribuir para a formação de uma juventude mais resiliente, consciente e engajada na prevenção às drogas e violência, visando um futuro mais promissor para a sociedade”, destacou Mikaiane.

A gestora da escola, Amanda Araújo disse que a interação da SSP-AM com as unidades de ensino é um trabalho importante na escola porque traz os alunos à reflexão. “É um trabalho que precisa ser feito por pessoas que entendem, que sabem o que estão falando. Para poder trabalhar e eles também agregam um conhecimento positivo”, comentou Amanda.

A coordenadora do DPV, Emilly Brelaz, ressaltou que durante todo o mês de julho, as ações serão intensificadas para que mais crianças e adolescentes sejam alcançados. “O movimento busca reforçar a proteção de crianças e adolescentes à exposição de reflexos sociais criados pelas drogas ilícitas, além de propor ações de combate à dependência química”, reforçou.

