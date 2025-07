STJ destrava certidão fiscal e abre caminho para negócio da Amazonas Energia com empresa dos irmãos Batista

Notícias do Amazonas – O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu intervir em um impasse jurídico envolvendo a Amazonas Energia e o Estado do Amazonas para evitar um possível colapso no fornecimento de energia elétrica à população. A medida, tomada pelo vice-presidente da Corte, ministro Luis Felipe Salomão — no exercício da presidência —, suspende uma liminar que impedia a emissão da certidão positiva de débitos fiscais com efeitos de negativa à concessionária e destrava parte do processo de transferência do controle da empresa para a Âmbar Energia, do grupo J&F, controlador da JBS, dos irmãos Joesley e Wesley Batista.

A decisão foi tomada em caráter emergencial, diante do risco iminente de paralisação das operações da empresa, que, segundo afirmou em petição ao tribunal, está sem acesso a recursos federais desde janeiro de 2024 por falta da certidão.

PUBLICIDADE

Leia a decisão: decisão amazonas energia

A certidão de regularidade fiscal é um documento exigido por lei para que a concessionária continue recebendo verbas públicas, fundamentais para manter o fornecimento de energia no estado. Com a suspensão da liminar, a Amazonas Energia volta a ter condições mínimas de operação, mediante o cumprimento de uma contrapartida: o depósito mensal de R$ 14 milhões em juízo.

Leia também: Operação Militia: Veja os detalhes da ação que prendeu policiais envolvidos com milícia em Manaus

PUBLICIDADE

A crise teve origem em uma disputa judicial entre a empresa e o Estado do Amazonas envolvendo uma suposta dívida de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Durante o processo, a Justiça Estadual revogou uma decisão anterior que suspendia a exigibilidade do crédito tributário, impedindo a renovação da certidão fiscal da empresa.

Concessionária terá que tomar providências para pagar os débitos

PUBLICIDADE

Ao acolher o pedido de contracautela, Luis Felipe Salomão comentou que a dificuldade enfrentada pela empresa é notória, a ponto de o governo federal ter publicado a Medida Provisória 1.232/2024, que trouxe medidas para recuperar a sustentabilidade da concessão e garantir o fornecimento de energia no Amazonas.

No entanto, o vice-presidente do STJ afirmou que a concessionária não pode adotar postura passiva a partir de sua decisão, devendo tomar providências concretas para solucionar os débitos, “seja através de garantia de pagamento para o caso de sua ação anulatória vir a ser desacolhida, seja para fins de manutenção de suas obrigações tributárias em dia”.

PUBLICIDADE

No entendimento do ministro, há uma clara desproporção entre os bens jurídicos em debate. Ele explicou que o estado do Amazonas busca garantir, de forma imediata, a recuperação de crédito tributário – de importância indiscutível, mas cuja falta não inviabiliza suas atividades. Por outro lado – prosseguiu –, é preciso evitar a interrupção do serviço de interesse público prestado pela empresa, principalmente se considerado que o governo federal já adotou medidas de auxílio para evitar esse risco.

Por fim, Salomão concordou com o argumento segundo o qual a emissão da certidão de regularidade fiscal, uma formalidade essencial ao funcionamento da concessionária de energia, não prejudicará o andamento da ação anulatória e das execuções fiscais em curso.