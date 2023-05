Suhab convoca moradores do Conjunto Habitacional Petrópolis para regularização fundiária dos apartamentos em Manaus

Redação AM POST*

A Superintendência Estadual de Habitação (Suhab) está convocando os mutuários do Conjunto Habitacional Petrópolis para a coleta de documentos necessários com objetivo de avançar na regularização fundiária do Estado. As ações no bairro iniciaram na sexta-feira (12/05) e seguem na segunda e terça-feira (14 e 15/05).

Conforme meta estabelecida no programa Amazonas Meu Lar, maior programa habitacional lançado pelo governador Wilson Lima, em abril deste ano, que prevê 33 mil regularizações de terrenos e imóveis em todo o Estado, a Suhab continua trabalhando no andamento dos processos de regularização fundiária de conjuntos habitacionais antigos.

De acordo com o diretor-presidente da Suhab, Jivago Castro, o Residencial Petrópolis foi entregue em 2009, sem ser regularizado. “Além de trabalhar nos novos conjuntos habitacionais como o Parque Residencial General Rodrigo Otávio e Conjunto Habitacional Ozias Monteiro II, estamos trabalhando na regularização de conjuntos antigos, como é o caso desse residencial com 192 apartamentos, que foi entregue há 14 anos”, explicou.

O trabalho na regularização fundiária já contabiliza mais de 11 mil unidades habitacionais, sendo casas ou apartamentos, que estão regularizados. “O Governo do Estado e a Prefeitura de Manaus, por meio da Suhab e Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), firmou uma parceria que nos permite trabalhar na regularização de conjuntos antigos, como foi o caso do Renato Souza Pinto II e o Conjunto Nova Cidade e muitos outros que estamos trabalhando”, pontuou o diretor-presidente.

E acrescentou que, em outra parceria da Suhab com o Instituto de Mobilidade Urbana (IMMU), está sendo finalizada a regularização do Conjunto Viver Melhor 3, que tem 800 unidades.

Atendimento

O Conjunto Habitacional Petrópolis está em processo de regularização fundiária para a emissão da Certidão de Regularização Fundiária (CRF), com a inclusão das 192 unidades habitacionais para individualização das matrículas em nome dos beneficiários.

As equipes da Suhab iniciaram na sexta-feira (12/05), um mutirão de atendimento na área, convocando os moradores para a coleta de informações necessárias para a conclusão dos procedimentos.

O diretor habitacional, Nyton Paes de Oliveira, reforça a importância dos mutuários em participarem da ação. “É necessário que os mutuários façam o seu cadastro e entreguem os documentos necessários para que possamos finalizar os procedimentos da regularização fundiária. Aproveitamos para frisar, que teremos mais dois dias de atendimento, que foi montado próximo ao residencial, para facilitar o acesso e comparecimento de todos”, disse.

O titular, representante ou procurador do imóvel deve comparecer no mutirão de atendimento da Suhab na segunda-feira (15/05) e terça-feira (16/05), das 8h às 13h, na rua Coronel Ferreira de Araújo, 46, bairro Petrópolis. O atendimento está sendo na Igreja Deus é Amor, em frente ao Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (Caic).

Em caso de dúvidas e informações referente aos documentos necessários para atendimento, o mutuário deve entrar em contato por whatsapp com o setor de Habitação, no número (92) 99297-6476.