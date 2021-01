Supermercados doam 200 cestas básicas para pessoas em situação de vulnerabilidade social no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) recebeu, neste sábado (16/01), a doação de 200 cestas básicas, sendo 100 do Vitória Supermercados e 100 do Rodrigues Supermercados & Emporium, que irão beneficiar, de forma imediata, famílias em situação de vulnerabilidade social no Estado.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a titular da Sejusc, secretária Mirtes Salles, as doações serão destinadas às famílias assistidas pelos programas sociais da pasta. “Essas doações vão ajudar o nosso público vulnerável que está em casa e que precisa estar. Pessoas que não podem ir para as ruas, até porque temos um decreto governamental [nº 43.282] que impede a circulação, mas, para ficar em casa, essas pessoas precisam ter alimentos”, afirma.

A secretária completou destacando que os grupos beneficiados abrangem pessoas que não estão trabalhando, que possuem comorbidades, problemas de saúde, Pessoas com Deficiência [PcDs], idosos e profissionais liberais, que estão sem renda, mas necessitam do alimento em suas residências.

Para a secretária executiva de Direitos Humanos da Sejusc, France Mendes, as doações servem para reforçar os cuidados da secretaria com aqueles que mais precisam da atenção do Estado. “Esse olhar de sensibilidade, empatia e solidariedade se faz muito mais necessário pelo estado de vulnerabilidade que essas pessoas, que estão sob o nosso radar, se encontram nesse momento de pandemia. Nós da Sejusc estamos atentos e vigilantes para minimizar o sofrimento para o nosso povo do Amazonas”, disse.

Continua depois da Publicidade

A primeira remessa de alimentos foi recebida na manhã de sábado (16/01), no Vitória Supermercados, na avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado 3, zona leste de Manaus. “Essas doações nós não só fazemos em período de pandemia, o grupo colabora com a sociedade constantemente. Isso significa muito para nós, pois, muitas pessoas não têm condições de se alimentar. É muito satisfatório podermos ajudar. Tenho certeza que esses alimentos farão a diferença na mesa daqueles que serão beneficiados”, disse Romário Vinente Bentes, gerente do Vitória Supermercados.

A outra remessa foi entregue à Sejusc na tarde deste sábado (16/01), no Emporium Rodrigues, na avenida João Valério, zona centro-sul da capital. “É muito importante para o nosso grupo estar ajudando as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, pessoas com deficiência, ainda mais em um período tão delicado como o que estamos vivendo, sabendo de todas as dificuldades que as pessoas estão enfrentando”, disse Bruna Guimarães, representante da rede comercial.

Continua depois da Publicidade

Apoio – Empresas que queiram fazer doações de alimentos, kits de higiene e cilindros de oxigênio para os públicos em vulnerabilidade social, atendidos pela Sejusc, podem entrar em contato por meio do número (92) 98500-6270.