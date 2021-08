Surto de superbactéria em Manaus é monitorado pela FVS

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), por meio da Comissão Estadual de Controle de Infecção (Ceciss/FVS-RCP), monitora o surto da bactéria Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenêmicos, fármacos utilizados para tratamento de pacientes em terapia intensiva na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), em Manaus.

Três pacientes foram contaminados com a bactéria e seguem estáveis, sem risco de morte. De acordo com a diretora-técnica da FVS-RCP, Tatyana Amorim, a ocorrência da bactéria está associada ao tempo de internação prolongada.

“Todas as medidas do surto já estão sendo aplicadas pela comissão de controle de infecção da unidade hospitalar. Não foram identificados novos casos, o que demonstra a efetividade das medidas de prevenção aplicadas”, afirma.

Além do tempo de internação, a ocorrência da bactéria pode estar associada ao uso de antimicrobianos, redução das defesas dos pacientes e procedimentos invasivos. Segundo a coordenadora do Ceciss/FVS-RCP, Evelyn César, entre as medidas adotadas estão o isolamento de contato, administração de antibióticos específicos e suspensão de cirurgias eletivas de grande porte que possuem indicação de UTI no pós-operatório.

“A comissão de controle de infecção da unidade acionou a comissão estadual informando todas as medidas de prevenção aplicadas e plano de ação para controle e monitoramento. Os procedimentos de médio porte estão mantidos normalmente na unidade hospitalar”, a coordenadora da Ceciss/FVS-RCP.

Controle de infecção – As comissões de controle de infecção (CCIHs) são responsáveis pelo monitoramento de infecções relacionadas à assistência à saúde e ainda pela implementação de medidas de prevenção. A Ceciss acompanha e apoia a investigação, o monitoramento do surto e reforça que todas as medidas de controle do surto já estão sendo aplicadas pela CCIH e gestão da unidade.

Referência – A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Contato telefônico da FVS-RCP (92) 3182-8550 e 3182-8551.