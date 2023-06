Suspeitas de irregularidades na gestão do prefeito Eraldo CB põe Boa Vista do Ramos na sombra da corrupção

O prefeito de Boa Vista do Ramos, Eraldo Trindade da Silva, conhecido como Eraldo CB, tem sido alvo, no últimos anos, de denúncias junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) devido a suspeitas de irregularidades em suas ações.

Entre as acusações, destaca-se o alto volume de compras realizadas pelo prefeito, que totalizaram mais de R$ 16,6 milhões entre março e setembro de 2020. Essas transações foram feitas com empresas suspeitas de fraude, levantando preocupações sobre a utilização adequada dos recursos municipais.

Um exemplo é a empresa CONSTURB Comércio de Material de Construção, que recebeu R$ 170 mil para fornecer materiais médicos e equipamentos de proteção individual destinados aos profissionais de saúde. Curiosamente, essa empresa opera em uma sala comercial em Manaus e sua atividade principal é a venda de materiais de construção, o que levanta questionamentos sobre a idoneidade da transação.

Em dezembro de 2022, foi publicado em Diário Oficial que ele gastaria mais de R$ 2,3 milhões dos cofres do município na aquisição de gêneros alimentícios. De acordo com o Despacho de Homologação do Pregão Presencial Nº 043/2022, a compra seria feita em cinco empresas, sendo que três delas são instaladas em Maués, uma em Itacoatiara e outra em Manaus, com a justificativa de “garantir a manutenção e desenvolvimento de suas atividades, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital”.

Outro caso é o da empresa SG Comércio de Produtos Alimentícios, que recebeu quase R$ 1 milhão para confeccionar fardamento escolar e vestuário profissional dos servidores públicos. Porém, a empresa, também sediada em Manaus, não possui experiência na produção de roupas, pois sua atuação está voltada para o setor de alimentos.

Outro gasto suspeito é a aquisição de combustíveis feita no Auto Posto Sophia, em Itacoatiara, que recebeu R$ 2,2 milhões para fornecer combustível, lubrificantes automotivos e gás de petróleo para diversas atividades da prefeitura.

As denúncias envolvendo o prefeito Eraldo Trindade da Silva, colocam em evidência as suspeitas de irregularidades na gestão dos recursos do município de Boa Vista do Ramos.

As compras realizadas com empresas sem presença local, atividades comerciais duvidosas e valores exorbitantes levantam preocupações sobre a transparência e a utilização adequada do dinheiro público.

Enquanto a população enfrenta problemas como falta de emprego, precariedade na saúde e reclamações sobre segurança, a aplicação dos recursos não parece priorizar as principais demandas da população.