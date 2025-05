Suspeito de liderar facção criminosa de Rondônia é denunciado por tráfico no interior do Amazonas

Notícias do Amazonas – Um homem suspeito de chefiar uma facção criminosa com base no Estado de Rondônia foi denunciado pelo Ministério Público do Amazonas (MPAM) após ser preso em flagrante por tráfico de drogas no município de Manicoré, interior do Amazonas. A denúncia foi formalizada por meio da atuação conjunta entre a Promotoria de Justiça local e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

O flagrante ocorreu após diligências realizadas por equipes da Polícia Militar e da 72ª Delegacia de Polícia Civil de Manicoré, que já investigavam a presença de integrantes de facções criminosas na região. Durante a operação, os agentes apreenderam porções de cocaína e maconha, cuja autenticidade foi confirmada por exame pericial. O suspeito foi detido no momento da ação.

PUBLICIDADE

De acordo com o MPAM, há indícios sólidos de que o homem desempenhava um papel de liderança regional dentro da estrutura da facção. As investigações apontam que ele seria responsável pela movimentação de entorpecentes entre os estados do Amazonas e Rondônia, o que configura atuação interestadual da organização criminosa.

A denúncia foi aceita pelo juízo competente, o que permite a continuidade do processo criminal. O MPAM sustenta que o denunciado deve responder por tráfico de drogas e associação criminosa, com agravantes relacionados à liderança de organização criminosa.

Para o promotor de Justiça Leonardo Tupinambá, coordenador do Gaeco, o caso evidencia a importância da atuação coordenada entre os órgãos de segurança e o Ministério Público. “Estamos lidando com organizações criminosas que se expandem de forma estratégica por estados vizinhos. A resposta precisa ser rápida, técnica e integrada, como foi nesta operação”, afirmou Tupinambá.

PUBLICIDADE

O MPAM informou que novas frentes de investigação serão abertas a partir do material apreendido na operação, incluindo possíveis ramificações da facção em outros municípios amazonenses.