Sylvio Puga é reeleito reitor da Universidade Federal do Amazonas

Redação AM POST

O professor Sylvio Puga foi reeleito na noite desta quinta-feira (25) reitor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), com 50,64% dos votos válidos, contra 49,36% do seu adversário Marco Antônio de Freitas, o professor ‘Marcão’.

Na contagem de votos total, Marcão obteve 4.900 votos e Puga 4.375. Votaram professores, técnico-administrativos e estudantes.

A Chapa 33, encabeçada por Puga, pretende continuar no próximo quadriênio (2021-2025) às ações desenvolvidas pelo reitor ao longo do último mandato. Como destaques, Sylvio ressaltou a conquista da nota 4, no Índice Geral de Cursos (ICG).