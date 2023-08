Taça Brasil de Futsal segue em fase classificatória na Arena Amadeu Teixeira

A Arena Amadeu Teixeira está sendo palco da 50ª edição da Taça Brasil de Futsal. A competição inédita em Manaus, conta com o apoio do Governo do Amazonas e segue em fase classificatória, com encerramento no próximo sábado (02/09). Representantes de nove estados brasileiros participam do evento em busca do acesso à Divisão Especial do Futsal de 2024.

“Ficamos felizes de receber a Taça Brasil de Futsal em nosso estado. Sabemos o quanto essas competições nacionais são importantes para fortalecer o esporte e também para mostrar que o Amazonas é um celeiro de campeões nas mais diversas modalidades”, disse o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.

Na competição nacional, organizada pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), o Amazonas conta com dois representantes: o time Grêmio da Amazônia/SEC/Cecab (campeão da Série Ouro 2022) e o Estrela do Norte. O evento que começou no domingo (27/08), segue com jogos gratuitos na Arena Amadeu Teixeira.

Nesta terça-feira (29/08), acontece a terceira rodada de jogos. A partir das 18h se enfrentam os times AADBRAS/BRB Brasília (DF) e Balsas Futsal (MA), já /às 19h45, a bola rola entre AAEP/Bodoquena (MS) e Independente (RR).

Já na quarta-feira (30/08), pela quarta rodada a equipe Grêmio da Amazônia/SEC/Cecab (AM) encara o time AADBRAS/BRB Brasília (DF,) no segundo jogo a noite, Estrela do Norte/Manaus Futsal (AM) duela com Campo Largo Futsal (PI).

Na primeira fase, os clubes jogam entre si dentro dos próprios grupos. Avançam às semifinais os dois primeiros de cada chave. A grande final está marcada para sábado (02/09), a partir das 10h. “Nosso foco é voltar para a divisão especial do futsal brasileiro, temos dois representantes amazonenses e vamos em busca dessas vagas”, comentou Marcelo Galvão, presidente da Federação Amazonense de Futsal (FAFs).

Redação AM POST