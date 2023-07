Tadeu de Souza assume como governador do Amazonas em exercício

O Governo do Amazonas informou em nota na noite desta sexta-feira (14), que o governador do estado, Wilson Lima (UB), irá tirar uma licença não remunerada, no período de 15 a 22 de julho deste ano, para tratar de assuntos de interesse particular.

Durante o período, o vice-governador Tadeu de Souza estará à frente do executivo estadual, como governador em exercício.

De acordo com nota, a licença foi publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (14/07).

Redação AM POST*