Tarumã-Açu em Manaus fica movimentado com feriadão da Semana da Pátria

Manaus/AM– No Amazonas, o Governo do Estado e diversas empresas e instituições decidiram transferir a folga do feriado do dia 5 de setembro, que celebra a elevação do Amazonas à categoria de província, para o dia 8 de setembro. Essa alteração transformou a segunda semana de setembro em um feriado prolongado em Manaus. Com quatro dias de descanso, os manauaras estão aproveitando o tempo livre para buscar refúgio em ambientes aquáticos e aproveitar o intenso calor.

Os associados da Cooperativa dos Profissionais de Transporte Fluvial da Marina do Davi (Acamdaf) estão prospectando um aumento médio de cerca de 30% na procura pelos serviços prestados na área do Tarumã. A cooperativa realiza transporte para locais como a praia da Lua, praia do Tupé e o Museu do Seringal. Além disso, eles também prestam atendimento aos flutuantes do Tarumã, onde aproximadamente 1500 pessoas por dia estão procurando diversão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os preços dos serviços de transporte fluvial são variados e não há acréscimo devido ao fluxo intenso de passageiros. O traslado para a praia da Lua custa R$ 10,00, enquanto para a praia do Tupé há três lanchas disponíveis nos sábados, domingos e feriados, com o valor de R$ 24,00 por pessoa. A viagem até o Museu do Seringal custa R$ 21,00 por passageiro. Já a viagem até os flutuantes no Tarumã-Açu fica por R$ 10,00.

A tranquilidade, o contato com a natureza e a oportunidade de reunir a família em um ambiente privado estão motivando um aumento na procura por locações de flutuantes tanto para passar o dia quanto para o pernoite. Segundo a empresária Julyana Santos, dona de um dos flutuantes mais tradicionais da área do Tarumã-Açu, a procura para fechar contratos começou mais cedo este ano.

Os flutuantes da região do Tarumã-Açu oferecem uma estrutura completa para os visitantes, com iluminação a energia solar, estação ecológica de tratamento de resíduos e coleta seletiva de lixo. A empresária Julyana Santos destaca que a preservação da natureza é de extrema importância para eles, já que ela é a base de seu negócio e também proporciona relaxamento natural aos visitantes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os preços das diárias dos flutuantes variam de R$ 400,00 a R$ 1 mil, dependendo do tamanho e das opções de lazer oferecidas. Os locatários são responsáveis por levar sua própria alimentação e bebidas, mas também podem solicitar serviços adicionais. Alguns dos serviços adicionais oferecidos incluem delivery de gelo, carvão e outros produtos de mercadinhos náuticos, além do aluguel de churrasqueiro, prancha de stand-up, jet ski e colchão flutuante.

Os amantes dos esportes náuticos também têm a opção de alugar pranchas de stand-up paddle, conhecidas como SUP. Existem quatro pranchas disponíveis para aluguel, tanto para os clientes dos flutuantes quanto para as pessoas da região. O valor do aluguel é de R$ 100,00 das 8h às 18h. É importante ressaltar que é necessário receber treinamento antes de se aventurar remando nas águas, e o uso de colete é fundamental para garantir a segurança. É esperado um aumento de 30% na procura por esse serviço.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com a folga prolongada e o clima quente, muitas pessoas estão aproveitando o feriado prolongado em Manaus para relaxar e se divertir em ambientes aquáticos. Seja fazendo um passeio de barco até as praias próximas, alugando um flutuante para passar o dia com a família ou praticando esportes náuticos como o stand-up paddle, há muitas opções para aproveitar o tempo livre e desfrutar da natureza da região. Aproveite o feriado prolongado em Manaus!

*Com informações da Assessoria de Imprensa