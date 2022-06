Táxis do transporte intermunicipal recebem adesivos de segurança da Arsepam

Redação AM POST

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam) realizou, de quinta (02/06) a sexta-feira (03/06), mais uma edição do “Adesivaço – Regular para Melhorar”. Desta vez, 32 táxis que atuam no serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros receberam o adesivo do órgão.

O material concedido e afixado por fiscal da Agência Reguladora garante que o veículo passou por uma série de vistorias, proporcionando maior segurança aos passageiros. Ele indica também que o automóvel contratou o seguro da modalidade de transporte na qual atua.

O diretor-presidente da Arsepam, João Rufino Júnior, adiantou que o órgão está intensificando essa ação de adesivagem dos veículos que estão cadastrados e regularizados perante a autarquia.

“O objetivo do adesivo é identificar que aquele transporte passou por todas as inspeções, que tem os laudos técnicos atualizados, válidos e, consequentemente, está com as condições necessárias para oferecer segurança, diferentemente dos clandestinos”, disse o gestor.

Procedimento

Ao todo, 10 carros da Rodoviária Rádio Táxi e 22 da Rádio Táxi Figueiredo foram adesivados. Fiscais da Arsepam foram até as garagens das empresas em Manaus para efetuar a vistoria e afixação dos adesivos.

No caso dos táxis (até sete lugares), eles passam por inspeção técnica realizada por engenheiro mecânico, seguindo o que é estabelecido pela ABNT NBR ISO 14.040. Além de outros critérios e exigências, essa norma estabelece os requisitos para a verificação de pneus e rodas de veículos, utilizando o método visual e instrumentalizado.

Aos clandestinos, a Agência Reguladora do Amazonas alerta que as multas variam de R$ 86,93 a R$ 4.636,42 (no caso de reincidência, o valor dobra), assim como a cassação da licença para operar no modal e até a remoção do veículo (Art.231 do Código de Trânsito Brasileiro).

Itens da identidade visual

Cada adesivo traz a identificação da modalidade do serviço prestado; número de identificação do Certificado de Registro Cadastral do Veículo (CRC-V); logotipo da Arsepam; logotipo do Governo do Amazonas; contato telefônico/WhatsApp da Ouvidoria da Agência Reguladora; e redes sociais do órgão.

Fique atento

Ao passageiro que for viajar utilizando o serviço de transporte rodoviário intermunicipal, é importante verificar se o carro, micro-ônibus ou ônibus conta com o adesivo da Arsepam afixado nas laterais e na parte de trás (traseira). Se for observada a ausência, o usuário pode entrar em contato com a Ouvidoria da Arsepam nos números telefônicos 0800 280 8585 (de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h) e (92) 98408-1799 (com WhatsApp 24 horas).

O órgão atende presencialmente nas dependências do Terminal Rodoviário Engenheiro Huascar Angelim (Rodoviária de Manaus), bairro Flores, zona centro-sul; on-line, por meio do Sistema de Ouvidorias (Fala.BR); e-mail institucional [email protected]; e Sistema Eletrônico de Informações ao Cidadão (e-SIC).