TCE-AM aceita denúncia contra prefeito de Borba por suspeita de superfaturamento e favorecimento familiar

Notícias do Amazonas – O prefeito de Borba, Raimundo Santana de Freitas, se tornou alvo de uma representação com pedido de medida cautelar protocolada no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM). A iniciativa foi apresentada pelos vereadores Jéssica Querolin Góes da Silva e Carlos Rodrigo Pantoja Ribeiro. As denúncias envolvem suspeitas de superfaturamento, pagamentos indevidos, falsificação de documentos e favorecimento familiar na administração municipal.

De acordo com o Processo nº 13.725/2025, o despacho do presidente do TCE-AM considera que a representação atende aos critérios estabelecidos no Artigo 288 da Resolução nº 04/2002 do próprio tribunal, e por isso foi admitida para investigação.

A decisão foi publicada nessa terça-feira (23), no Gabinete da Presidência do TCE-AM, e dá início à apuração formal dos fatos denunciados, podendo resultar em responsabilização administrativa e financeira caso as irregularidades sejam comprovadas.

Anulação de seletivo da educação e pedido de reintegração dos aprovados

A segunda representação traz um pedido de medida cautelar para suspender os efeitos do Decreto Municipal nº 0048/2025, que anulou o Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), regido pelo Edital nº 001/2023.

Os vereadores pedem que o TCE-AM reintegre imediatamente os gestores escolares aprovados no certame às suas funções, argumentando que a anulação do processo foi arbitrária e prejudica a continuidade da gestão escolar no município.

O Tribunal, ao analisar a admissibilidade da medida, reconheceu a competência para conceder decisões cautelares com base no art. 42-B da Lei nº 2.423/1996 e na Resolução nº 03/2012 – TCE/AM. O presidente do TCE determinou a publicação imediata do despacho no Diário Oficial, a notificação dos representantes e o encaminhamento dos autos ao relator, que decidirá sobre a concessão ou não da cautelar.

Outro lado

A reportagem buscou a comunicação da prefeitura de Borba por meio de canais oficiais, buscando um posicionamento a respeito das representações. Até o fechamento desta matéria não tivemos retorno. O espaço permanece aberto.