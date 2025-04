TCE-AM adere ao Selo UNICEF e reforça compromisso com políticas públicas para infância no Amazonas

Notícias do Amazonas – O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) formalizou nesta quarta-feira (23) sua adesão ao Selo UNICEF, iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância voltada à promoção de políticas públicas para crianças e adolescentes. A assinatura ocorreu na sede da Corte de Contas, com a presença da presidente do TCE-AM, conselheira Yara Amazônia Lins, e de representantes do UNICEF, do Governo do Amazonas e de secretarias internas do Tribunal.

Durante o evento, Yara Lins destacou a relevância da participação institucional no fortalecimento de políticas sociais. “Nosso papel vai além da fiscalização. Vamos atuar ativamente na transformação social dos municípios do interior do Amazonas”, afirmou.

O ciclo 2025-2028 do Selo UNICEF tem como meta alcançar a adesão de 100% dos municípios amazonenses, com foco em áreas como saúde, educação, assistência social, saneamento básico e participação cidadã.

O secretário da SEDURB e da UGPE, Marcellus Campelo, elogiou o engajamento do TCE-AM: “A participação do Tribunal fortalece o alcance da iniciativa e contribui para elevar os indicadores de qualidade de vida da população”.

Para o secretário de Controle Externo do TCE-AM, Mário Sato, a expertise técnica do Tribunal será fundamental. “Vamos entregar diagnósticos mais precisos e orientar gestores na implementação de políticas públicas efetivas.”

Rayanne França, chefe interina do UNICEF em Manaus, reforçou que a parceria amplia a capacidade de ação do projeto no estado.

O Selo UNICEF reconhece, há 25 anos, municípios do Semiárido e da Amazônia Legal que demonstram avanços consistentes na garantia de direitos de crianças e adolescentes.