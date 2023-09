TCE-AM desaprova contas do prefeito de Manacapuru Beto D’Ângelo

Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) decidiram unanimemente desaprovar as contas, relativas ao exercício de 2018, do prefeito de Manacapuru Beto D’Ângelo (MDB).

De acordo com publicação do dia 12 de julho, do Diário Oficial Eletrônico do TCE-AM, foram identificadas irregularidades que fundamentaram a recomendação de desaprovação das contas.

Agora o caso segue para julgamento na Câmara Municipal de Manacapuru, que deve ocorrer no prazo de sessenta dias após a publicação do parecer prévio no Diário Oficial do Estado.

O parecer prévio emitido pelo TCE-AM só deixará de prevalecer se dois terços dos membros da Câmara Municipal decidirem de forma contrária.

Redação AM POST*