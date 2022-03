TCE-AM determina que prefeito de Manacapuru devolva mais de R$ 349 mil aos cofres públicos

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), determinou que o prefeito de Manacapuru, Beto D’ Ângelo devolva mais de R$ 349 mil aos cofres públicos. A informação foi divulgada, nesta terça-feira (15/03), no Diário Eletrônico do órgão.

O TCE-AM julgou procedente representação do vereador de Manacapuru, Alex Bezerra, que propõe apuração e definição de responsabilidade do prefeito por possíveis crimes que vêm sendo praticados na Prefeitura do município distante 98,8 quilômetros de Manaus.

O parlamentar expõe que o mandatário está envolvido em casos de ilegalidade e má gestão no âmbito da Prefeitura de Manacapuru por usar de contratação direta, dispensando processo licitatório sem prévia comprovação de excepcional interesse público. Além de contratar diversos serviços com determinadas empresas sem haver motivação, dentre outras possíveis irregularidades, solicitando após as devidas apurações que sejam aplicadas as sanções cabíveis.

O prefeito de Manacapuru tem o prazo de 30 dias para devolver o alcance/glosa no valor total de R$ 349.297,97, com comprovação perante este Tribunal de Contas, situado na Avenida Efigênio Sales, nº 1155, Parque Dez de Novembro, setor DERED.

Leia documento na íntegra:DIÁRIO OFICIAL TCE