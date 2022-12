TCE-AM divulga lista de inscritos com recursos deferidos para Processo Seletivo de Estagiários; confira

Redação AM POST

Os candidatos para o Processo Seletivo de Estagiários (PSE) do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) que entraram com recurso de inscrições indeferidas já podem consultar o resultado. A lista de inscrições deferidas após análise dos pedidos de revisão foi publicada nesta terça-feira (6), em edição Extra no Diário Oficial Eletrônico do TCE-AM.

Os estudantes que buscam pela concorrida vaga também podem consultar o status da inscrição no site https://processoseletivo.tce.am.gov.br/. Os aprovados, ao ingressarem no TCE-AM, contarão com remuneração de R$1.286,59, além de auxílio-transporte no valor de R$215,68.

Com a lista definitiva de candidatos inscritos, a Escola de Contas Públicas (ECP) do TCE-AM, responsável pela organização do certame, está organizando a lista por ordem descrente de pontuação, que este ano, se baseia no coeficiente de rendimento escolar do aluno. A lista será divulgada nesta quarta-feira (7), no Diário Oficial Eletrônico.

Vagas

O curso com maior número de vagas é o de direito, com 48 disponíveis, seguido de administração, com 30 vagas. O curso de análise de sistema e tecnologia de informação possui oito vagas; ciências contábeis possui seis vagas; arquivologia com duas vagas e ciências econômicas com uma vaga.

Já para os cursos de arquitetura, comunicação social, engenharia civil e pedagogia haverá a criação de um cadastro de reserva, podendo o estagiário aprovado ser convocado para iniciar as atividades assim que novas vagas forem disponibilizadas.

Todos os cursos possuem quantitativo destinado à ampla concorrência, pessoa com deficiência, além de vagas exclusivas para instituições públicas conveniadas com o TCE-AM, como a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Leia documento na íntegra:Edicao-de-n°2942-de-06-de-dezembro-de-2022-Edicao-Extra