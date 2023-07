TCE-AM divulga resultado preliminar das provas discursivas de residência jurídica e contábil

A Escola de Contas Públicas (ECP) do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) divulgou, nesta quarta-feira (26), o resultado preliminar das provas discursivas do processo seletivo para o Programa de Residência Jurídica e Contábil da Corte de Contas. A lista com o resultado está disponível no Diário Oficial Eletrônico (DOE) do TCE-AM nesta quarta (26).

O período para recursos do resultado preliminar das provas discursivas começa ainda nesta quarta-feira (26) e segue até a sexta-feira (28). No dia 20 de julho, foi publicado o resultado preliminar das provas objetivas. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 3 de agosto.

“Damos sequência a mais uma fase desse programa inédito idealizado na gestão do conselheiro Érico Desterro e conduzido com maestria pela equipe da Escola de Contas do Tribunal. Estamos seguindo o cronograma e o resultado final será divulgado no dia 03 de agosto”, disse o coordenador geral da ECP, conselheiro Mario de Mello.

O presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro, ressaltou a importância do programa de Residência Jurídica e reafirmou o cumprimento dos prazos para chamamento dos aprovados. “Estamos dando a chance de um corpo técnico qualificado, que estava em busca de uma oportunidade, de somar conosco na Corte de Contas. Não há dúvidas de que todos sairão ganhando ao final deste processo: os residentes, o TCE, mas, sobretudo, a sociedade”, disse o presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro.

Sobre o certame

Ofertando 20 vagas para a área de Direito e dez para Ciências Contábeis, totalizando 30 vagas previstas, tanto para funções jurídicas quanto contabilidade, o certame tem o objetivo de contribuir para o preparo prático e acadêmico de graduados nas respectivas áreas.

Lançado em abril de 2023, o programa de residência jurídica e contábil do TCE-AM terá duração mínima de 24 meses, com a remuneração de R$ 3 mil mensais para os residentes, podendo ser renovada por mais 12 meses.

