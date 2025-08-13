A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

TCE-AM divulga resultado preliminar do II Concurso de Artigos Científicos

Participantes têm prazo para interposição de recursos e os melhores artigos serão publicados na revista científica do TCE-AM.

Por Beatriz Silveira

13/08/2025 às 20:16

Ver resumo

Notícias do Amazonas –  O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) divulgou, na última terça-feira (12), o resultado preliminar do II Concurso de Artigos Científicos promovido pela Corte. A iniciativa reuniu trabalhos de pesquisadores de diversas regiões do Brasil, e a lista com as notas médias de cada artigo já pode ser conferida no Diário Oficial Eletrônico (DOE) pelo endereço doe.tce.am.gov.br.

PUBLICIDADE

O concurso, que encerrou as inscrições em 27 de junho, irá premiar os três melhores trabalhos com valores de R$ 5 mil, R$ 3 mil e R$ 2 mil. Além disso, os dez artigos mais bem avaliados serão publicados na revista científica do TCE-AM, ampliando a visibilidade das pesquisas.

De acordo com a segunda retificação do edital, os participantes têm entre os dias 13 e 16 de agosto para apresentar recursos contra o resultado preliminar. As respostas da Comissão da Revista serão divulgadas no dia 19, e o resultado final homologado no dia 20 de agosto.

PUBLICIDADE

Leia também: Edson Fachin é eleito presidente do STF; Alexandre de Moraes será vice

O tema central desta edição foi “O papel do Tribunal de Contas na boa gestão pública”, voltado a estudantes e profissionais das áreas de Direito, Administração, Economia e Contabilidade. A avaliação seguiu o modelo de dupla revisão cega, considerando critérios como originalidade, clareza, metodologia e estrutura científica.

Os autores dos trabalhos selecionados também serão convidados a apresentar suas pesquisas em evento presencial, que será realizado na sede do Tribunal, em Manaus, fortalecendo o debate sobre gestão pública e boas práticas administrativas no Amazonas.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Mundo

EUA revogam vistos de brasileiros ligados ao Mais Médicos

Marco Rubio classificou o envio de médicos cubanos como um “esquema de exportação de trabalho forçado do regime cubano”.

há 1 minuto

Política

Omar Aziz causa indignação ao dizer que narcotraficantes não matam inocentes e que população não é contra eles

Declaração polêmica foi feita pelo senador e pré-candidato ao Governo do Amazonas em 2026 durante sabatina na CCJ do Senado.

há 16 minutos

Manaus

Vereador propõe curso de desengasgo para gestantes em Manaus

Projeto de lei propõe curso obrigatório de Manobra de Heimlich para gestantes em Manaus.

há 29 minutos

Roraima

Caminhonete cai em rompimento de vicinal e deixa comunidade ilhada

Chuvas intensas deixam moradores isolados em São Luiz do Anauá após rompimento de estrada.

há 56 minutos

Polícia

Operação Sombra combate grupo criminoso que causou prejuízo de R$ 500 milhões em venda de casas em Manaus

Operação Sombra prende 11 suspeitos de golpe milionário com falso consórcio em 10 Estados

há 1 hora