TCE-AM divulga resultado preliminar do II Concurso de Artigos Científicos

Notícias do Amazonas – O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) divulgou, na última terça-feira (12), o resultado preliminar do II Concurso de Artigos Científicos promovido pela Corte. A iniciativa reuniu trabalhos de pesquisadores de diversas regiões do Brasil, e a lista com as notas médias de cada artigo já pode ser conferida no Diário Oficial Eletrônico (DOE) pelo endereço doe.tce.am.gov.br.

O concurso, que encerrou as inscrições em 27 de junho, irá premiar os três melhores trabalhos com valores de R$ 5 mil, R$ 3 mil e R$ 2 mil. Além disso, os dez artigos mais bem avaliados serão publicados na revista científica do TCE-AM, ampliando a visibilidade das pesquisas.

De acordo com a segunda retificação do edital, os participantes têm entre os dias 13 e 16 de agosto para apresentar recursos contra o resultado preliminar. As respostas da Comissão da Revista serão divulgadas no dia 19, e o resultado final homologado no dia 20 de agosto.

O tema central desta edição foi “O papel do Tribunal de Contas na boa gestão pública”, voltado a estudantes e profissionais das áreas de Direito, Administração, Economia e Contabilidade. A avaliação seguiu o modelo de dupla revisão cega, considerando critérios como originalidade, clareza, metodologia e estrutura científica.

Os autores dos trabalhos selecionados também serão convidados a apresentar suas pesquisas em evento presencial, que será realizado na sede do Tribunal, em Manaus, fortalecendo o debate sobre gestão pública e boas práticas administrativas no Amazonas.