TCE-AM é bicampeão das Olimpíadas dos Tribunais de Contas e lidera ranking com 13 ouros

Notícias do Amazonas – O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) conquistou o bicampeonato da Olimpíada dos Tribunais de Contas (OTC) Mercosul 2025, realizada em Foz do Iguaçu (PR). O evento, que começou no dia 24 e se encerra em 31 de agosto, reuniu servidores de cortes de contas de todo o Brasil e também de países do Mercosul, incluindo uma delegação de 300 atletas da Argentina.

PUBLICIDADE

Leia mais: Motociclista e garupa morrem em grave acidente na Avenida das Torres em Manaus

A corte amazonense se destacou na competição e alcançou a liderança absoluta do ranking, acumulando 13 medalhas de ouro, 20 de prata e 11 de bronze, totalizando 1.110 pontos. O desempenho deixou para trás o TCE-RJ, que ocupa a vice-liderança com apenas cinco medalhas de ouro.

PUBLICIDADE

A presidente do TCE-AM, Yara Lins, comemorou o feito e destacou o empenho dos servidores atletas.

“Que alegria e emoção fazer parte deste momento. Quero parabenizar cada um que esteve nessas Olimpíadas. Vocês fizeram uma semana gloriosa em Foz do Iguaçu! É lindo ver toda a força e entrega de cada servidor atleta. Vocês se superam, se doam, abdicam de tempo com a família, do descanso e do lazer para vestir essa camisa com orgulho. Aqui, mais uma vez, mostramos que nossa força é do tamanho do nosso AMAZONAS”, declarou.

A OTC Mercosul é considerada o maior evento esportivo da categoria, promovendo integração, saúde e espírito esportivo entre servidores dos tribunais de contas. A conquista do bicampeonato pelo TCE-AM reforça o protagonismo da corte amazonense no cenário nacional e internacional da competição.