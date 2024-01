TCE-AM e conselhos de administração tem reunião sobre ações estratégicas para auxiliar gestores

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) recebeu a visita, na manhã desta quarta-feira (24), do presidente do Conselho Regional de Administração (CRA-AM), José Carlos Colares, e do conselheiro-federal de Administração do Amazonas, Inácio Guedes Borges, para iniciar conversações com foco em uma cooperação estratégica para auxiliar gestores.

O propósito dessas discussões é promover melhorias nas administrações municipais do Amazonas, especialmente no interior do Estado.

Os representantes estiveram reunidos com o Secretário-Geral de Administração, Antônio Rosa Júnior, tratando sobre a possibilidade de elaborar um termo de cooperação técnica entre as instituições com vistas à melhoria da gestão pública no Estado.

“O Tribunal pode possibilitar a aproximação do conselho, tanto regional quanto federal, com os municípios do interior do Estado. O Amazonas é um estado geograficamente complexo, com distanciamento da capital, dificuldades de internet e logística. Os conselhos e o TCE podem se ajudar num objetivo em comum, que é a melhoria da administração pública, especialmente no interior”, destacou o secretário-geral de Administração, Antônio Rosa Júnior.

“Reconhecemos que o Tribunal de Contas tem um trabalho fantástico no que diz respeito à fiscalização. Fazer o controle externo da administração pública está diretamente ligado à gestão, então se não houver um bom planejamento estratégico, fatalmente o município não realizará uma boa gestão. Nós temos as ferramentas e os profissionais, e queremos oferecer isso aos municípios, então ninguém melhor que o Tribunal de Contas, com a capilaridade que tem, para oferecer esse serviço”, disse o conselheiro-federal Inácio Guedes Borges.

Termo de cooperação

Durante a reunião, houve a tratativa inicial para a formalização de um termo de cooperação técnica entre os conselhos e o TCE-AM. O acordo será formalizado pelo Conselho Regional, e caso aprovado pelos órgãos jurídicos do Tribunal, será deliberado pela presidência.

A cooperação com a gestão dos órgãos vai ao encontro de uma das promessas da presidente do TCE-AM, conselheira Yara Amazônia Lins, para a gestão do biênio 2024-2025, que terá um enfoque pedagógico na instrução dos gestores jurisdicionados para a melhoria dos serviços públicos no Amazonas.

Redação AM POST