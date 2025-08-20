A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

TCE-AM envia alertas fiscais a quatro prefeituras do interior por ausência de dados orçamentários

Os relatórios indicam ausência de dados sobre despesas com educação, saúde e magistério, bem como informações de arrecadação.

Por Jonas Souza

20/08/2025 às 20:41

Ver resumo

Notícias do Amazonas  – Quatro prefeituras do interior do Amazonas receberam alertas fiscais do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) devido à falta de envio e publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) referente ao segundo bimestre de 2025. Os municípios notificados são São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, Lábrea e São Sebastião do Uatumã.

PUBLICIDADE

Leia mais: PF encontra no celular de Bolsonaro pedido de asilo a Milei

Os avisos foram publicados na edição desta quarta-feira (20) do Diário Oficial Eletrônico da Corte. Segundo os documentos, além de não publicarem os relatórios dentro do prazo legal, as prefeituras também não enviaram as informações ao Tribunal, comprometendo o acompanhamento da execução orçamentária.

PUBLICIDADE

Os relatórios indicam ausência de dados sobre despesas com educação, saúde e magistério, bem como informações de arrecadação e da relação entre receitas e despesas correntes, com todas as colunas marcadas como “Sem Dados” (S/D).

O TCE-AM alertou que a omissão pode resultar na aplicação de multas previstas em lei, que podem chegar a dezenas de milhares de reais, além de outras penalidades administrativas.

A medida tem caráter preventivo e visa reforçar a importância da transparência fiscal, garantindo que a execução orçamentária dos municípios seja monitorada em tempo real e evitando falhas no controle das contas públicas.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Manaus

Sine oferta 489 vagas de emprego em Manaus e no Amazonas nesta quinta-feira

Vagas estão distribuídas entre os postos do Sine Manaus e Sine Amazonas, com inscrições presenciais e online.

há 1 minuto

Brasil

Após ser chamado de ‘babaca’, Eduardo Bolsonaro manda resposta para Silas Malafaia; veja o que ele disse

Na gravação, o pastor critica a postura nacionalista de Eduardo.

há 28 minutos

Mundo

América Latina fica em alerta com movimentação militar dos EUA rumo à Venezuela

Maduro diz que país tem como se defender de possível invasão.

há 50 minutos

Brasil

Projeto que regula uso da internet por crianças e adolescentes pode ser votado nesta semana

Proposta obriga plataformas digitais a adotar medidas para evitar que crianças e adolescentes acessem conteúdos impróprios ou ilegais.

há 50 minutos

Brasil

Moraes determina busca e apreensão contra Silas Malafaia

Pastor teria agido como orientador de Bolsonaro, aponta PGR.

há 55 minutos