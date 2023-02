TCE-AM gastou mais de R$700 mil com empresas de refeições em 2022 e uma delas serviu comida com tapurus para servidores

Redação AM POST*

Os gastos do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), com buffet e refeições em 2022, somam mais de R$ 700 mil, conforme dados do Portal da Transparência. Apesar do gasto alto servidores denunciaram que encontraram tapurus na refeições servidas no Tribunal de Contas.

De acordo com as informações do Portal da Transparência, a fornecedora J.B.V. Serviços de Bufe Ltda. recebeu R$ 414.896,39 em 2022. Em 11 de novembro, ao TCE pagou R$ 144.588,94 á referida empresa por serviço de coquetel e evento para a festa natalina do tribunal, onde foi serviço cardápio executivo.

Já a empresa V. V. Refeições Ltda. recebeu em 2022 o valor de R$ 351.735,60 em contrato, feito por meio de dispensa de licitação sendo que em agosto foi desembolsado R$ 159 mil para a empresa. Mas conforme denúncia do site Radar Amazônico, os próprios funcionários se indignaram com a situação de descaso do TCE-AM pois a empresa foi acusada de servir comidas com tapurus.

“O tribunal paga para esse restaurante oferecer uma comida de qualidade. Temos que botar para cima, pois o serviço é caro”, disse um denunciante ao site.

Em justificativa ao caso o TCE-AM disse em nota que a empresa foi contratada para “fornecimento de refeições (almoço e jantar) para menores aprendizes, estagiários nível médio e outros prestadores de serviço sazonais no TCE, firmado por meio de dispensa de licitação, com base no art. 24, IV da Lei nº 8.666/93, decorrente de uma suspensão do Contrato nº 16/2020-TCE, enquanto tramitava um novo procedimento licitatório. Tal licitação já se encontra com vencedor”.