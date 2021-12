TCE-AM inaugura unidade móvel para fiscalizar obras em Manaus e região metropolitana

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Mario de Mello, inaugurou, nesta segunda-feira (13), o laboratório móvel para fiscalização do asfalto na cidade de Manaus e demais municípios da região metropolitana.

“Nosso Tribunal vem buscando acompanhar o avanço tecnológico para aprimorar, cada vez mais, a fiscalização, também no âmbito das obras públicas. Esse laboratório móvel vai nos auxiliar a não deixar margens para que aconteçam desvios ou sejam feitas obras de má qualidade”, destacou o presidente da Corte de Contas, conselheiro Mario de Mello.

A inauguração contou com a presença da secretária geral de Administração do TCE-AM, Solange Ribeiro; do secretário de controle externo, Jorge Lobo; do procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), João Barroso; do Diretor de Obras Públicas do Tribunal, Euderiques Marques, além de técnicos e engenheiros responsáveis pelo projeto.

Para inaugurar o equipamento, os técnicos da Corte de Contas levaram a unidade móvel até a Avenida das Torres, uma das principais avenidas de Manaus, onde foi realizada uma demonstração de como o laboratório móvel irá funcionar.

Além desta inauguração, o laboratório fixo, localizado no estacionamento G3 do TCE-AM, também foi apresentado pelo presidente Mario de Mello.

Sobre a unidade móvel

Com um caminhão adaptado ao formato de laboratório, foram feitas prensas, esclerômetros, balanças, extratoras e outros equipamentos necessários para as fiscalizações do solo.

“O caminhão é a peça chave do nosso laboratório. Por meio dele é possível ir a campo e coletar as amostras, fazendo assim a análise do solo e do pavimento asfáltico. O valor destinado a recursos públicos para obras de pavimentação, capeamento, são valores grandes que precisam ser controlados, e não adianta fazermos uma inspeção apenas com base nos custos, na quantidade, temos que olhar também a qualidade”, explicou o Diretor de Obras Públicas do TCE-AM, Euderiques Marques.

A unidade móvel possibilitará uma análise fiscalizatória in loco pelos técnicos da Corte de Contas. Na ida ao local, poderão ser coletados os dados referentes à qualidade asfáltica e do solo em obras públicas de pavimentação, de vias em Manaus, e em municípios interiores da região metropolitana.

Os dados coletados serão trazidos para uma análise complementar na sede do TCE-AM. Os materiais obtidos servirão para compor os laudos técnicos referentes às obras públicas, auxiliando na análise das contas dos gestores de órgãos jurisdicionados.

A aquisição da unidade móvel segue uma evolução proposta nas Cortes de Contas do país, onde Tribunais como o de Santa Catarina, Goiás e Piauí, também já adquiriram os respectivos laboratórios móveis. A unidade auxilia em uma análise mais eficaz e precisa, possibilitando a melhoria na destinação de recursos públicos.