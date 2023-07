TCE-AM julga contas do prefeito de Borba nesta terça-feira (18)

Em sessão ordinária marcada para a próxima terça-feira (18), às 10h, o Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) fará o julgamento de 118 processos. Durante as apreciações, estarão em pauta 30 prestações de contas de gestores e ex-gestores de órgãos jurisdicionados à Corte de Contas.

A 24ª Sessão Plenária será transmitida ao vivo pelos perfis do TCE-AM no YouTube (TCE Amazonas), Facebook (/tceamazonas) e (@tceamazonas).

Estarão em pauta as prestações de contas da Prefeita de Ipixuna em 2021, Maria do Socorro Oliveira; do gestor da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas em 2020, Alexandre Freitas Araújo; dos prefeitos de Presidente Figueiredo, Romeiro Mendonça, de Nhamundá, Gledson Paulain Machado, de Humaitá, Herivâneo Oliveira, e de Borba, Simão Peixoto Lima, durante as gestões de 2019.

Também serão julgadas 32 representações, e 33 recursos de gestores que tentam modificar decisões proferidas pelo Pleno da Corte de Contas em sessões anteriores.

Ainda estarão em pauta 13 embargos de declaração, oito tomadas de contas, uma auditoria, e uma denúncia oriunda de demanda recebida pela Ouvidoria do Tribunal.