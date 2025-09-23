A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

TCE-AM julga nesta terça contas da Câmara de Itapiranga e da Seinfra em sessão com 42 processos

A sessão será transmitida ao vivo pelo canal oficial do TCE-AM no YouTube e pelas redes sociais da Corte de Contas.

Por Natan AMPOST

23/09/2025 às 00:00

Ver resumo

Notícias do Amazonas – O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) realiza nesta terça-feira (23), a partir das 10h, a 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, com a análise de 42 processos que envolvem diferentes tipos de julgamentos administrativos. Entre os destaques da pauta estão as prestações de contas da Câmara Municipal de Itapiranga e da Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seinfra), referentes aos exercícios de 2023 e 2024.

PUBLICIDADE

A sessão será transmitida ao vivo pelo canal oficial do TCE-AM no YouTube e pelas redes sociais da Corte de Contas, ampliando o acesso da população ao acompanhamento das deliberações.

Leia também: Câmera flagra momento em que jovem sofre tentativa de estupro em beco no bairro Grande Vitória, em Manaus; assista

Prestação de contas em destaque

PUBLICIDADE

Entre os processos que mais chamam a atenção está a análise das contas da Câmara Municipal de Itapiranga, sob a responsabilidade de Francisco de Assis Menezes da Mata, referentes ao exercício de 2023. Outro processo relevante é a prestação de contas da Seinfra, cujo responsável é Carlos Henrique dos Reis Lima, relativas ao exercício de 2024. Esses julgamentos são considerados fundamentais para garantir a transparência na aplicação dos recursos públicos.

Processos em pauta

A pauta do dia reúne 40 processos, além de dois que retornam após pedidos de vista. No total, os conselheiros analisarão: 11 recursos, 11 representações, 5 prestações de contas anuais, 5 embargos de declaração, 2 fiscalizações de atos de gestão, 2 auditorias, 1 admissão, 1 tomada de contas, 1 contrato e 1 consulta.

Entre os processos que retornam à mesa para deliberação estão dois recursos que haviam sido adiados em sessões anteriores, agora prontos para apreciação.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Polícia

Rocam prende suspeito por tráfico em distribuidora no Japiim em Manaus

Abordagem em distribuidora levou à apreensão de porções de drogas e à prisão de um suspeito.

há 1 hora

Polícia

Mulher é morta a tiros enquanto voltava para casa em Manaus

Vítima foi surpreendida por atirador de tocaia na rua São Pedro.

há 2 horas

Polícia

Saiba quem era mulher executada a tiros dentro da própria casa em Manaus

Histórico inclui prisão com duas submetralhadoras em 2024.

há 2 horas

Polícia

Homem é procurado pela polícia por masturbar em sala de espera de UBS em Manaus

Flagra ocorreu na manhã desta segunda-feira (22) dentro da UBS.

há 3 horas

Brasil

Se o Senado achar que a PEC da Blindagem não é interessante que arquive, diz Hugo Motta

Presidente da Câmara afirmou que houve uma distorção da discussão sobre a proposta.

há 3 horas