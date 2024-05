TCE-AM leva projeto ‘Aluno Ouvidor’ para o município de Presidente Figueiredo

Notícias do Amazonas – A Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) levou, nos dias 06 e 07 de maio, o projeto “Aluno Ouvidor” para diversas escolas do município de Presidente Figueiredo. Com o objetivo de promover a capacitação e formação de estudantes do ensino médio da rede pública do estado para atuarem como alunos ouvidores, a ação no município marca o início das atividades do projeto no ano de 2024.

“Nosso objetivo para o biênio 2024/2025 é incentivar o controle social e participação cidadã, por meio de nossos programas e projetos como o Aluno Ouvidor, que teve início em Presidente Figueiredo e será desenvolvido em 10 municípios do interior e em todas as zonas da capital. Queremos levar uma formação de excelência para nossos jovens cidadãos do Estado do Amazonas” declarou o ouvidor-geral do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello.

PUBLICIDADE

Ao todo, 28 alunos membros de Grêmios Estudantis de quatro escolas de Presidente Figueiredo participaram dos dois dias de atividades do “Aluno Ouvidor”.

Conforme a coordenadora do projeto, Solange Ribeiro, a formação dos estudantes tem o intuito de despertar o interesse dos jovens para temas relacionados ao controle social, visando o aprimoramento da gestão escolar e o protagonismo juvenil.“Ficamos muito felizes com os resultados obtidos na primeira ação do projeto Aluno Ouvidor para o biênio 2024/2025, a qual foi realizada em um município do interior do Estado. Cremos que esse é o início de uma jornada de muito sucesso, com a parceria da SEDUC, para que possamos juntos fomentar o protagonismo juvenil e controle social em todo nosso estado”, afirmou a coordenadora.

As escolas que receberam essa primeira ação da equipe da Ouvidoria do TCE-AM foram: EETI Maria Eva dos Santos, Escola Estadual Maria Calderaro, Escola Estadual Presidente Figueiredo e Escola Estadual de Balbina.

PUBLICIDADE

Com o lançamento das ações do “Aluno Ouvidor”, a primeira etapa do projeto deve ser realizada até novembro, e a segunda etapa durante o primeiro semestre de 2025.

Redação AM POST