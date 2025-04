TCE-AM lidera interações nas redes sociais e conquista prêmio nacional de comunicação

Notícias do Amazonas – O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) alcançou o primeiro lugar em interações nas redes sociais entre todos os Tribunais de Contas do país, na 3ª edição do Prêmio Nacional de Comunicação Pública. A premiação é promovida pela plataforma SocialMediaGov e o resultado foi anunciado nesta segunda-feira (29), durante o 14º Redes Wegov, em Florianópolis (SC).

Representando o Amazonas entre os vencedores, o TCE-AM foi homenageado pelo desempenho de suas estratégias de comunicação nas redes ao longo de 2024. O prêmio levou em consideração publicações feitas entre janeiro e dezembro, analisando critérios como engajamento, impacto social, diversidade de conteúdos e relevância temática.

Para a conselheira-presidente Yara Amazônia Lins, o reconhecimento valida a estratégia da gestão atual de investir em uma comunicação mais próxima da população.

“A comunicação eficiente é essencial para a transparência. Mostrar nossas ações de forma clara é parte do nosso compromisso com o cidadão”, destacou.

A diretora de Comunicação do Tribunal, Mariana Sodré, também comemorou o feito: “Liderar entre os Tribunais de Contas do Brasil prova que conseguimos criar conexão direta com o cidadão, seguindo as diretrizes da nossa presidente”, afirmou.

A diretora adjunta de Comunicação, Dhyene Brissow, ressaltou o esforço coletivo: “A comunicação pública exige sensibilidade e estratégia. Traduzir a linguagem técnica em conteúdo acessível é um desafio que estamos vencendo juntos.”

Além do prêmio principal, o TCE-AM foi finalista na categoria “Em ação”, que reconheceu iniciativas com impacto social direto, competindo com grandes instituições como ICMBio, Governo de São Paulo, Governo do Paraná, Prefeitura de São Paulo e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O Tribunal já vinha se destacando nacionalmente: em 2024, foi finalista na categoria “Comunicação que Aproxima”, ao lado do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal, consolidando-se como referência em comunicação pública no Brasil.