TCE-AM multa ex-prefeito de Manaquiri por falhas em contratos e obras

Notícias do Amazonas – O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) decidiu aplicar multa de R$ 1,7 mil ao ex-prefeito de Manaquiri, Jair Aguiar Solto, referente ao exercício de 2019. Embora as contas tenham sido aprovadas como regulares, os conselheiros apontaram ressalvas relacionadas a irregularidades administrativas.

O julgamento ocorreu nesta terça-feira (23), durante a 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, e seguiu o voto do auditor-relator Luiz Henrique Mendes. Entre as falhas identificadas estão problemas na formalização de contratos e na elaboração de projetos básicos de obras, em desacordo com a Lei nº 8.666/1993 e com normas internas da Corte.

O colegiado determinou ainda que a atual administração municipal abra processos administrativos disciplinares para apurar casos de acúmulo inconstitucional de cargos públicos por servidores, em violação ao artigo 37 da Constituição Federal. Também recomendou que a prefeitura adote medidas para cobrar dívidas inscritas na dívida ativa, incluindo o protesto extrajudicial, como forma de recuperar recursos para os cofres municipais.

Segundo os setores técnicos do TCE, a defesa apresentou avanços, mas não conseguiu sanar todas as falhas, principalmente nas áreas de contratos e obras públicas. Além da multa, foi determinado o envio de cópia do processo ao Ministério Público do Amazonas (MP-AM), que poderá analisar eventuais providências na esfera judicial.

A presidente do TCE-AM, conselheira Yara Lins, confirmou que a próxima sessão do Pleno será realizada no dia 30 de setembro, a partir das 10h.