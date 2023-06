TCE-AM nomeia mais quatro aprovados no concurso público de 2021

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) nomeou mais quatro candidatos aprovados no concurso público realizado em 2021. A posse está marcada para o dia 29 de junho (quinta-feira).

A nomeação acontece menos de um mês após outros sete candidatos terem sido nomeados e já empossados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com as novas nomeações, divulgadas no Diário Oficial Eletrônico (DOE), a Corte de Contas amazonense chegou a 60 nomeados, 20 a mais do que a quantidade inicial de vagas do concurso, que era de 40 vagas.

“O Tribunal está a todo momento avaliando a possibilidade de chamar novos aprovados, até porque esse é um movimento que precisa ser feito com controle e transparência, ou seja, são medidas que reforçam o compromisso do órgão em fortalecer o quadro de servidores e aprimorar a eficiência e transparência na gestão dos recursos públicos”, disse o conselheiro-presidente Érico Desterro.

Os quatro candidatos agora nomeados para integrar o TCE-AM são Bruno Machado Moreira, Márcia Helena Batista Marinho, Leonardo Costa Motta e Marcella de Souza São Thiago. Todos foram aprovados para o cargo de Auditor Técnico de Controle Externo – Auditoria Governamental A.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Posse

Para efetivar sua posse no Tribunal de Contas, os nomeados receberam instruções específicas através do DOE. Eles devem comparecer à Diretoria de Recursos Humanos do TCE-AM, localizada na Avenida Efigênio Sales, n.º 1155 – Parque 10, no horário das 8:00h às 12:30h, portando a documentação original e suas respectivas cópias, conforme estabelecido no DOE.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Realizado nos dias 18 e 25 de agosto, o concurso disponibilizou 40 vagas para provimento imediato na Corte de Contas, com vencimentos de até R$ 8,3 mil, além de benefícios.

Redação AM POST