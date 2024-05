TCE-AM promove “Corregedoria Day” com ações de conscientização sobre ética e assédio

A Corregedoria do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) deu início, na manhã desta quinta-feira (02), as ações do “Corregedoria Day”, programação que celebra o Dia Nacional da Ética e será realizada durante todo o mês de maio, para conscientizar servidores públicos sobre o comportamento ético e moral no trabalho.

Conforme o corregedor-geral do TCE-AM, conselheiro Josué Cláudio Neto, “o ‘Corregedoria Day’ é uma ação nacional, idealizada pelo Instituto Rui Barbosa com campanhas a serem realizadas por todos os Tribunais de Contas do país, por intermédio das Corregedorias”.

“É uma campanha que está sendo executada em todo o Brasil e hoje estamos distribuindo um material com informações importantes sobre os direitos e deveres dos servidores do TCE, principalmente porque esses servidores são fundamentais para o bom funcionamento do serviço público”, afirmou o conselheiro Josué Neto.

Além da distribuição de panfletos, as equipes da Corregedoria também promoveram ações de esclarecimento sobre a atuação do órgão no TCE e presença no setor público.

No TCE-AM, as ações do “Corregedoria Day” serão realizadas com a proposta de orientar, fiscalizar e avaliar as atividades funcionais e condutas de membros e servidores da Corte para a promoção da ética no Tribunal, além de prevenir e combater o assédio moral, sexual e todas as formas de discriminação nas cortes de contas, conforme orientação do Instituto Rui Barbosa (IRB).