TCE-AM prorroga validade de concurso público por mais dois anos

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) prorrogou, por mais dois anos, a validade do concurso público realizado em 2021 destinado ao provimento de cargos na instituição. A decisão foi proferida pelo presidente da Corte de Contas amazonense, conselheiro Érico Desterro, na sessão plenária desta terça-feira (29).

Com o intuito de dar posse a novos profissionais para ingresso no serviço público por meio destes concursos, a medida possibilita a continuidade da nomeação de aprovados no certame de acordo com a ordem de classificação.

A prorrogação passa a contar a partir do dia 05 de outubro de 2023 (Edital Nº 03/2021) e de dia 14 de dezembro de 2023 (Edital Nº 02/2021), estendendo a validade dos certames se estender, respectivamente, até 05 de outubro de 2025 e 14 de dezembro de 2025.

“Com a prorrogação, possibilitamos dar posse aos aprovados e garantir a constante renovação do quadro técnico da Corte de Contas”, afirmou o presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro.

O concurso

Ao todo foram oferecidas 40 vagas para Auditor Técnico de Controle Externo de Nível Superior, sendo 18 na área de Auditoria Governamental, duas para atuação no Ministério Público de Contas do Amazonas (MPC-AM), além de cinco na área de Auditoria de Obras Públicas e 15 na área de Auditoria de Tecnologia da Informação, além do cadastro de reserva. Foram convocados neste prazo, para além das vagas de preenchimento imediato, mais 82 servidores aprovados.

Realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), mais de 15 mil pessoas se inscreveram na seleção para os cargos públicos. As provas foram realizadas nos dias 18 de agosto de 2021 e 25 de agosto de 2021 e a homologação dos certames em 05 de outubro de 2021 e 14 de dezembro de 2021.

Os concursos públicos destinados ao provimento de cargos vagos e à formação de cadastro de reserva para cargos efetivos do quadro de pessoal do TCE-AM são regidos pelo Edital nº 02/2021 e Edital nº 03/2021, publicados na edição nº 2535/2021 do Diário Oficial Eletrônico da Corte (DOE/TCE-AM), em 18 de maio de 2021.

Redação AM POST