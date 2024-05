TCE-AM recebe treinamento sobre meta da ONU para ampliar liderança feminina no setor público

Servidoras do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) receberam, nesta quarta-feira (22), um treinamento avaliativo da implantação do ODS 5 voltado à igualdade de gênero na ocupação de cargos públicos em diferentes níveis. A questão central abordada foi a ocupação de cargos de liderança por mulheres no setor público.

O ODS 5 é um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável proposto pela Organização das Nações Unidas (ONU) como uma das metas globais que devem guiar políticas públicas e ações nos países até 2030.

Seguindo diretriz pedagógica da gestão da conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins, o treinamento foi realizado na Escola de Contas Públicas do TCE-AM em parceria com a Rede Integrar, formada por representantes dos tribunais de contas do Brasil, Instituto Rui Barbosa e Atricon (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil).

A professora Lúcia Guimarães, auditora aposentada do TCU (Tribunal de Contas da União), foi quem coordenou as atividades do grupo de auditoras.

De acordo com a auditora Ana Cláudia Cirino, a “Auditoria Operacional para a avaliação da ODS 5” é uma das 20 ações escolhidas pelo TCE-AM do Plano Anual de Trabalho da Rede Integrar 2024, que contém as ações para aperfeiçoamento do controle externo.

As auditoras do TCE/AM identificaram que devido a ausência de políticas públicas específicas, a indicação de mulheres para cargos de liderança poderá não ocorrer de forma contínua, formal e baseada no mérito.

