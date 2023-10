Irregularidades como a falta de informações sobre a gestão do Fundo de Previdência Social de Caapiranga levaram os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) a considerar irregular a prestação de contas anual do órgão referente ao ano de 2019. Além disso, foi aplicada uma multa de R$ 13,6 mil ao então responsável pelas despesas e gestão, Francisco Adoniran Macena da Costa.

A decisão foi proferida na manhã desta terça-feira (17), durante a 36ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, conduzida pelo conselheiro-presidente Érico Desterro e transmitida ao vivo pelas redes sociais do TCE-AM, como YouTube, Facebook e Instagram.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Conforme o relator do processo e propositor do voto, auditor Luiz Henrique Mendes, também foram identificadas na prestação de contas impropriedades como a ausência de comprovação de que o responsável pela gestão dos recursos tenha sido aprovado em exame de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica; ausência de comprovação da realização da avaliação atuarial do exercício, acompanhado pelo respectivo demonstrativo de resultado, além da ausência de envio dos demonstrativos da política de investimentos (DPIN).

O gestor tem 30 dias para pagar a multa ou recorrer a decisão do Tribunal Pleno.

Veja mais matérias sobre o Amazonas. Fique por dentro das últimas notícias clicando aqui.

Na mesma sessão, as contas do Fundo de Apoio aos Pequenos Negócios Produtivos de Maués (Funpeq) referentes ao ano de 2019 também foram desaprovadas, e uma multa de R$ 10,2 mil foi aplicada ao então gestor, Jose Luiz da Costa Virgolino.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Conforme a relatora do processo, conselheira Yara Lins dos Santos, a multa corresponde ao valor de R$ 1,7 mil por mês em que não foram cumpridos os prazos legais para o envio dos balancetes mensais ao TCE-AM, o que ocorreu durante seis meses no ano de 2019. O gestor também tem 30 dias para realizar o pagamento ou recorrer a decisão do Tribunal Pleno.

Ao todo, 81 processos foram julgados durante a 36ª sessão ordinária, sendo 16 prestações de contas anuais, 17 recursos e 16 representações, entre outros. Participaram da sessão os conselheiros Érico Desterro, Júlio Pinheiro, Yara Lins dos Santos, Mario de Mello e Josué Cláudio, além dos auditores Mário Filho, Alípio Firmo Filho e Luiz Henrique Mendes. O Ministério Público de Contas foi representado pela procuradora-geral Fernanda Cantanhede.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conselheiro-presidente Érico Desterro convocou a próxima sessão do Tribunal Pleno para o dia 26 de outubro, quinta-feira, a partir das 10h.

Redação AM POST