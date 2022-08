TCE-AM sedia evento nacional sobre Integridade Pública em comemoração aos 30 anos da Atricon

Redação AM POST

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) sedia, no próximo dia 14 de setembro, a solenidade em alusão aos 30 anos da Associação dos Tribunais de Contas (Atricon). O evento acontece às 9h, e conta com palestrantes para abordar a temática “Integridade e Transparência: Implementar para avançar”.

Entre os palestrantes do evento, que reunirá integrantes de vários Tribunais de Contas, estão o fundador do Programa de Transparência Pública da Fundação Getúlio Vargas, canadense Robert Gregory Michener, e o jornalista Milton Jung Júnior.

“É gratificante sediar um evento tão importante entre as Cortes de Contas do país. Ter essa oportunidade é sinal da relevância do TCE Amazonas dentro da organização, é um sinal de reconhecimento do trabalho que estamos fazendo, e do apoio que damos a Atricon”, destacou o presidente da Corte de Contas, conselheiro Érico Desterro.

O TCE-AM é um dos cinco Tribunais de Contas do País escolhidos para sediar as comemorações da Atricon e sediará as solenidades representando a região Norte.

“É necessário estimular a cultura de um ambiente ético, íntegro, impessoal, ausente de conflito de interesses e no qual prevaleça o interesse público, tanto nas relações entre membros e servidores como também naquelas estabelecidas pelos Tribunais de Contas com gestores públicos e com atores do setor privado”, afirmou o presidente da Atricon, Cezar Miola.

O evento na sede do TCE-AM é o quarto encontro da série, que já foi realizada nos Tribunais de Contas (TCE) do DF (26/08), de São Paulo (1º/09) e de Alagoas (09/09). O encerramento dos seminários ocorrerá no TCE do Paraná, no dia 06 de outubro.

Programação

Durante as comemorações alusivas aos 30 anos da Atricon, além de palestras, serão realizados lançamentos de pesquisas, capacitações, seminários e projetos.

A abertura do evento será feita pelo presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro, e pelos presidentes da Atricon, Cezar Miola, e do Instituto Rui Barbosa, Edilberto Lima.

Para falar sobre transparência, palestrará o fundador do Programa de Transparência Pública da Fundação Getúlio Vargas, Robert Gregory Michener. O canadense é doutor em Política Comparada e Relações Internacionais pela Universidade do Texas, nos Estados Unidos.

O jornalista Milton Jung Júnior trará as temáticas integridade e ética, na sequência do evento. Com passagens nos principais veículos de comunicação do país, Milton Júnior é formado em jornalismo pela PUC do Rio Grande do Sul.

Sobre a Atricon

Criada no dia 26 de agosto de 1992, a Atricon tem o objetivo de garantir a representação, a defesa, o aperfeiçoamento e a integração dos Tribunais de Contas e de seus membros, para aprimorar o Sistema de Controle Externo do Brasil em benefício da sociedade. Sua atuação é desenvolvida em estreita parceria com outras entidades representativas dos Tribunais de Contas.

Eleita a cada dois anos, a Direção da Atricon define, por meio de constante e democrático processo de diálogo com os associados, metas e ações estratégicas, firma parcerias com outras instituições e realiza debates e eventos nacionais.