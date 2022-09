TCE-AM sediará o I Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas, nesta quinta-feira (15)

Redação AM POST

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) sedia, nesta quinta-feira (15), a 1ª edição do Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas para discutir “O Desenvolvimento Sustentável na Amazônia e a Atuação dos órgãos de Controle no Combate ao Desmatamento Ilegal”.

O evento terá a participação de técnicos das Cortes de Contas da região Norte com discussões e debates a respeito do bioma amazônico. O evento disponibilizará de assuntos para além da biologia, como as possibilidades de fiscalização, controle e monitoramento para proporcionar o desenvolvimento sustentável na Amazônia e as responsabilidades dos órgãos públicos no acompanhamento da questão ambiental.