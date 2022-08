“TCE-AM tem a melhor biblioteca pública do Brasil”, afirma presidente da Editora Fórum em evento no Tribunal

Redação AM POST

Com cerca de seis mil exemplares, físicos e virtuais, à disposição para a consulta pública, a biblioteca do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) foi considerada pelo presidente da editora Fórum, Luís Cláudio Rodrigues, como a “melhor biblioteca pública do Brasil”.

“De todas as bibliotecas públicas que já visitei, a do TCE-AM é sem dúvidas, a melhor, especialmente no aspecto do direito público. São mais de seis mil obras disponíveis. Nós acreditamos que o conhecimento bem aplicado melhora o mundo, então deixo aqui meus parabéns ao presidente Érico Desterro e a todos os responsáveis pela preservação e manutenção desta biblioteca”, disse o presidente da editora Fórum, Luís Claudio Rodrigues.

A declaração foi dada nesta quinta-feira (18) durante o Fórum Internacional de Controle – Contratação Pública e seus novos paradigmas, realizado no auditório do TCE-AM.

“A biblioteca do TCE existe com o propósito de permitir que servidores, estagiários e também a sociedade civil tenha acesso aos mais diversos títulos relacionados à Administração Pública e para isso temos uma biblioteca preparada e equipada”, ressaltou o conselheiro-presidente do TCE-AM, Érico Desterro.

Funcionamento

A biblioteca do TCE-AM funciona de segunda a sexta das 7h às 14h, e está pronta para receber servidores, estagiários e o público externo (somente consulta local) que desejam adquirir conhecimentos sobre os mais diversos assuntos relacionados ao controle externo.

“Ter à disposição das pessoas livros sobre direito, contabilidade, economia e outros, é de suma importância, tanto para o aperfeiçoamento do trabalho dos servidores da Corte, quanto para enriquecer a sociedade em geral”, declarou a chefe da divisão de biblioteca e documentação do TCE-AM, Heloisa Diniz.